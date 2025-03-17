狗狗在停車場裏遭棄養　脖子上掛著求救訊息　幸好後續故事很暖心

不久前，一隻黑色狗狗被遺棄在了美國密西根州肯特郡當地一間賣場的停車場。



路人發現狗狗形單影隻，脖子上掛着一張字條，疑似是前主人留下的訊息，上面寫着：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「我的名字叫『魯基』（Rukey），請幫幫我，帶我回家。」

狗狗在求救（facebook@Kent County Animal Shelter）

當地動物收容中心收到消息後，立刻將狗狗帶了回去。

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從照片中可看到，魯基因為遭到主人拋棄，臉上露出了難過的表情，模樣令人十分不捨。

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雖然不知道原主人是否是迫於無奈，不得不做出放走魯基的決定，但收容所還是希望藉助網絡的力量讓原主人知道，魯基會受到很好的照顧。

目前，魯基的健康情況良好，友善又可愛的牠已經順利被新家庭收養。

狗狗找到新家了。（facebook@Kent County Animal Shelter）

也希望小傢伙未來可以幸福快樂！

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