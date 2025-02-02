德國牧羊犬守在車踏板8小時不肯離去 悲傷真相令人想哭：太過份
撰文：聯合新聞網
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怎麼可以這麼狠心？印度德里一處市場日前出現一隻被拋棄的德國牧羊犬，然而忠心的德牧仍然心繫著飼主，站在機車踏板上長達8個小時都不肯離去，孤單的身影令路過民眾看了十分不捨。
動保組織志工「Ajay Joe」日前於X（@joedelhi）發文，不久前的某個晚上，有隻德牧被無情的飼主狠心棄置在市場的一角，就此一去不回頭明顯是想拋棄狗狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
汪：為何主人一去不回～
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不過德牧並不明白為何主人要這麼做，只是乖乖的待在原處等待飼主回心轉意，爬上另一輛摩托車踏板待了足足8個小時。
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「Ajay Joe」表示，一名志工陪著狗狗待到凌晨3點，在一旁餵食並照顧狗狗的身體狀況。由於主人遲遲沒有出現，最後德牧被安排送上車，轉移到其他安全的地方休息。
幸好，狗狗如今已有新的主人，牠不再孤單：
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儘管德牧最後沒有和原飼主再見到面，但傳出好消息，狗狗最後由好心人士收留，並且取名為「Swiggy」，不必再流落街頭苦苦守候一個變了心的人。
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