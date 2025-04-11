出門拿外賣不慎中了貓咪圈套 慘遭反鎖門外 網民：這種滋味我懂
撰文：擼貓教授
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貓貓逮住一切機會，總喜歡往外溜，有時候開門一不留意，貓就衝出去了。
網友的妹妹就是這樣，開門拿個外賣的功夫，貓就跑出去了。結果出門把貓抓住後，回來發現門關上了，關鍵還沒帶鑰匙。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
所以，只能蹲在樓道裏吃外賣了。
只是去拿個外賣，結果要破財了！
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借了外賣員的電話給姐姐打電話求助，讓姐姐送鑰匙過來。
結果鑰匙送來了還是打不開門，因為門裏邊已經插上了反鎖的鑰匙。
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貓：我們在樓道裏為什麼不回家？（貓貓不懂）
只好叫來開鎖的人，最後才把門打開。
這種曲折的經歷，誰懂？
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