出門拿外賣不慎中了貓咪圈套　慘遭反鎖門外　網民：這種滋味我懂

貓貓逮住一切機會，總喜歡往外溜，有時候開門一不留意，貓就衝出去了。



網友的妹妹就是這樣，開門拿個外賣的功夫，貓就跑出去了。結果出門把貓抓住後，回來發現門關上了，關鍵還沒帶鑰匙。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

所以，只能蹲在樓道裏吃外賣了。

只是拿個外賣，沒料到遭主子暗算！（小紅書@嬌嬌別慫）

只是去拿個外賣，結果要破財了！

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借了外賣員的電話給姐姐打電話求助，讓姐姐送鑰匙過來。

結果鑰匙送來了還是打不開門，因為門裏邊已經插上了反鎖的鑰匙。

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貓：我們在樓道裏為什麼不回家？（貓貓不懂）

喵：為什麼不回家吃東西？（小紅書@嬌嬌別慫）

只好叫來開鎖的人，最後才把門打開。

開鎖又是一筆費用......（小紅書@嬌嬌別慫）

這種曲折的經歷，誰懂？

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【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】