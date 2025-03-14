貓奴用冰水護膚卻遭主子伏擊 爆笑復仇計劃1秒展開：快報警救人
撰文：貓與愛的世界
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這天，網友@makayla.raezz 打算用冰水來進行護膚，她的貓Calypso就在旁邊圍觀。
就在她要把臉放到水裏的時候，Calypso突然決定殺掉鏟屎官。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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於是，小貓按住了主人的頭，企圖用身體的重量將她按到水裏。
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Calypso：
「我等這一刻等很久了！」
後來，該視頻被分享到了網上，有人說：
「這隻貓可能在之前被主人壓去洗澡的時候，就計劃了這次的復仇，終於讓它逮到機會了。」
哈哈哈好邪惡的咪，送我這裏過來檢討！
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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】