貓奴用冰水護膚卻遭主子伏擊　爆笑復仇計劃1秒展開：快報警救人

撰文：貓與愛的世界
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這天，網友@makayla.raezz 打算用冰水來進行護膚，她的貓Calypso就在旁邊圍觀。

就在她要把臉放到水裏的時候，Calypso突然決定殺掉鏟屎官。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓奴只是想洗個臉，沒想到貓主子卻這樣做！（tiktok@makayla.raezz）
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於是，小貓按住了主人的頭，企圖用身體的重量將她按到水裏。

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Calypso：

「我等這一刻等很久了！」

後來，該視頻被分享到了網上，有人說：

「這隻貓可能在之前被主人壓去洗澡的時候，就計劃了這次的復仇，終於讓它逮到機會了。」

哈哈哈好邪惡的咪，送我這裏過來檢討！

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

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