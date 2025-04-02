貓咪因這情況　剛被領養幾個月便遭棄養　收容所急為牠尋新主人

撰文：貓與愛的世界
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美國的一隻叫做「Gizmo」的小貓，被領養走後，過上了非常幸福的生活，全家人都圍着貓轉，每一個人都很喜歡牠。

但貓咪的幸福沒有持續很久，幾個月後，家裏有了小嬰兒出生。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

本該更幸福的家人，卻因為無法平衡照顧人類幼崽和小貓，而出現問題。

小貓咪表示不能理解（Humane Society for Hamilton County (Indiana)）

幾個月前是這麼被愛包圍，沒想到突然便被拋棄了：

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所有人全都去關注嬰兒，對貓的態度可以說180度轉變，原來喜歡貓粘人，活潑…到現在卻變得無比厭煩。

於是，10個月大的Gizmo被送回了收容所。

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一切都太突然了，小貓都不明白發生了什麼，牠很失落。

小貓咪遭拋棄，誰來愛牠！（Humane Society for Hamilton County (Indiana)）

收容所很心疼小貓，但也沒有辦法，只能幫牠再找一個新主人，希望這一次，小傢伙能得到全心全意的愛。

祝福牠吧！

延伸閲讀：貓咪被領養不久後便遭退回收容所　棄養原因令人生氣：不懂珍惜（點擊連結看全文）

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

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