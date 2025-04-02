貓咪因這情況 剛被領養幾個月便遭棄養 收容所急為牠尋新主人
撰文：貓與愛的世界
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美國的一隻叫做「Gizmo」的小貓，被領養走後，過上了非常幸福的生活，全家人都圍着貓轉，每一個人都很喜歡牠。
但貓咪的幸福沒有持續很久，幾個月後，家裏有了小嬰兒出生。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
本該更幸福的家人，卻因為無法平衡照顧人類幼崽和小貓，而出現問題。
幾個月前是這麼被愛包圍，沒想到突然便被拋棄了：
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所有人全都去關注嬰兒，對貓的態度可以說180度轉變，原來喜歡貓粘人，活潑…到現在卻變得無比厭煩。
於是，10個月大的Gizmo被送回了收容所。
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一切都太突然了，小貓都不明白發生了什麼，牠很失落。
收容所很心疼小貓，但也沒有辦法，只能幫牠再找一個新主人，希望這一次，小傢伙能得到全心全意的愛。
祝福牠吧！
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