搬家時貓咪嚇到失蹤　貓奴全家心痛欲裂　3周後竟以這方式重聚

去年年底，美國男子@Andy Hanson 接到了新的工作安排，工作地點就在科羅拉多州卡森堡。



於是，原本住在華盛頓州的Andy只能帶着妻子、2個女兒還有3隻貓舉家搬遷。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（instagram@local12wkrc）

他家裏有一隻叫做「Sunny-Loo」的橘貓屬於膽子比較小的，Andy怕牠害怕，特地給牠準備了航空箱，還買了寵物友好航班能一起登機。

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結果貓還是嚇跑了…

Andy一家找了很久很久也沒能找到，最終只能先行離開，拜託親戚朋友繼續幫忙尋找。

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小貓一直都沒有什麼消息，直到3周後，家具被運送到了新家…

女兒們在沙發上聊天時突然聽到了貓叫聲，然後在沙發裏發現了Sunny-Loo。

家人們都嚇傻了，趕快將虛弱的小貓送到了醫院，經過醫生的搶救，貓咪在重症監護室住了3天後，活了下來，現在已經康復回家了。

（instagram@local12wkrc）

所以也提醒大家，最好了解一下小貓的躲藏點，尤其是一些貓很好躲，但容易卡到貓的地方，避免意外發生哦！

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