搬家時貓咪嚇到失蹤 貓奴全家心痛欲裂 3周後竟以這方式重聚
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
去年年底，美國男子@Andy Hanson 接到了新的工作安排，工作地點就在科羅拉多州卡森堡。
於是，原本住在華盛頓州的Andy只能帶着妻子、2個女兒還有3隻貓舉家搬遷。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
他家裏有一隻叫做「Sunny-Loo」的橘貓屬於膽子比較小的，Andy怕牠害怕，特地給牠準備了航空箱，還買了寵物友好航班能一起登機。
+12
結果貓還是嚇跑了…
Andy一家找了很久很久也沒能找到，最終只能先行離開，拜託親戚朋友繼續幫忙尋找。
延伸閱讀：失蹤15年貓咪重返主人懷抱 完成最後使命後牠帶著滿滿的愛離世（點擊連結看全文）
+4
小貓一直都沒有什麼消息，直到3周後，家具被運送到了新家…
女兒們在沙發上聊天時突然聽到了貓叫聲，然後在沙發裏發現了Sunny-Loo。
家人們都嚇傻了，趕快將虛弱的小貓送到了醫院，經過醫生的搶救，貓咪在重症監護室住了3天後，活了下來，現在已經康復回家了。
所以也提醒大家，最好了解一下小貓的躲藏點，尤其是一些貓很好躲，但容易卡到貓的地方，避免意外發生哦！
延伸閲讀：老貓遭主人棄養變得不再信任何人 在真愛包圍下牠迎來幸福新生活（點擊連結看全文）
+5
貓奴夜深遭不明生物夜襲 愛貓袖手旁觀淡定共眠 CCTV揭搞笑真相租客失蹤留下13隻貓咪在屋內 房東不追究更有1善心舉動：很有愛貓咪獨守家中9天結果浴室變溫泉 網民為主子發聲：不能怪牠發瘋貓奴為貓咪準備食物突然背後發涼 回頭驚見愛貓露出「死亡凝視」貓咪被領養不久後便遭退回收容所 棄養原因令人生氣：不懂珍惜貓咪養了11年還是亂尿 貓奴經網民點化後才知：一直以來誤會了牠小貓被困高速公路 警員與貨車司機巧妙施救 更助牠找到永遠的家
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】