金毛與拉布拉多犬　性格外貌差異一次看懂　兩者都是超黏人寶貝

如何區分金毛和拉布拉多？



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我是金毛尋回犬（unsplash@justin-aikin）

金毛與拉布拉多犬，你喜歡誰？

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1. 金毛就象是千金小姐或貴少爺，而拉拉就象是活潑的野孩子，天真無邪但少根筋。

2. 金毛比較早熟，拉拉比較大器晚成。

3. 金毛走路比較英姿煥發，公的帥氣，母的有氣質。拉拉永遠都是一付走路大搖大擺的蠢樣，傻呼呼的。但皺眉無辜的樣子真是可愛極了。

4. 金毛自我個性比較明顯，拉拉服從性較高。

5. 金毛似乎心思比較細膩，拉拉比較粗心大意，在外面常看到拉拉很白目的一直要找金毛玩，金毛本來也玩的高興的，但拉拉可能動作越來越粗魯，惹金毛不高興，被兇的嚇一跳的那就是粗線條的拉拉。

6. 金毛比較傭懶，玩沒半小時可能就累了，拉拉常玩到累翻了還不知休息。

7. 金毛與拉拉都一樣會掉毛。只是金毛的毛是捲成一卷卷的毛球，拉拉的是直接散落一地。

8. 金毛的毛打理好很漂亮，很費心，這點拉拉倒是很好整理。但當然不會有飄逸的毛髮。

9. 只要有良好的互動，金毛與拉拉都很好訓練，都很聰明。

我是拉布拉多犬（unsplash@samuel-thompson）

顏色：

金毛，因為繁殖的原因，金毛的顏色有7種，從很白的到深棕色，當然金色毛最好了，金毛嘛。

拉拉，只有奶油色，朱古力色和黑色。

金毛尋回犬以外貌整潔，性格溫順，忠誠戀人，沉穩，充滿自信，對小孩有耐心以及聰明活潑等優良特點，逐步發展為廣受歡迎的家庭犬，但必須給予充分的活動量。金毛尋回犬在寒冷的雨天裏也能工作或玩耍，是最適合這種氣候的獵犬種，並且在艱難的工作環境中才能顯示出他的本質和特點。

拉拉忠實、沉著、聰明、和小孩在一起讓人放心，永遠自足快樂，對侵入者戒心強，適合郊區生活。拉布拉多獵犬的嗅覺優異，二次世界大戰時被用來尋找地雷，現在則用作 警犬，嗅聞找出非法藥物。基本上是在室內飼養，所以應該準備好較大的籠或圍欄，成長速度很快。基本上不需要太大的運動量，只在室內走動未免太勉強，最少都要每日或隔日帶它外出 12 至 20 分鐘走路。

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頭部:

金毛：眉頭分明，頭蓋寬闊，頭蓋與鼻口相連。鼻鏡是黑色或棕黑色，寒冷的氣候有可能會使顏色變淺。兩眼之間距離較寬，眼睛是暗褐色，黑又明亮，雙眼間距大，適度凹陷，強壯的顎，完全剪狀咬合，大小中等，耳朵相當短，前部邊緣較靠後，在眼睛上方下垂，緊貼面頰。

拉拉：腦袋寬闊；腦袋與前臉處在相互平行的面上，且長度大致相等。止部適中，且眉毛略微突出，所以頭部到鼻尖不是一條完整的直線。頭部線條清晰，面頰沒有很多肉，頭部的骨骼線條清晰，眼睛下方輪廓分明。頭部略微顯示出一點中心線。頜部有力而不細長。

鼻鏡：鼻鏡寬闊，且鼻孔非常發達。黃色或黑色狗的鼻鏡為黑色，朱古力色狗的鼻鏡為褐色。

牙齒：牙齒結實而整齊，剪狀咬合。

耳朵：掛著，適度貼近頭部，位置寧可靠後一些，略微低於腦袋；略高於眼睛所在水平。

眼睛：鋭利、友善的眼神顯示出良好的氣質，聰明而機敏是這個品種的特點。眼睛中等大小，位置分的較開。黑色或黃色的狗，眼睛顏色為褐色，朱古力色狗的眼睛顏色為褐色或榛色。小眼睛，位置太靠近的眼睛，圓而突出的眼睛都不是該品種典型的眼睛。黑色或黃色拉布拉多尋回犬的眼圈為黑色，朱古力色拉布拉多獵犬的眼圈顏色為褐色。

被毛：金毛有濃密而防水的底毛，外層被毛硬、有彈性，既不粗糙也不過分柔軟，緊貼身體；毛髮直或呈波狀。不需要修剪，有自然的毛領，前腿後部和身體下有適量的羽狀飾毛；頸前部、大腿後部和尾底側有豐厚的羽狀飾毛。頭、足、腿前部的毛髮短而均勻。

拉布拉多獵犬的被毛與眾不同。被毛短、直且非常濃密，觸摸時，給手指一種相當堅硬的感覺。拉布拉多獵犬擁有柔軟、且能抵禦惡劣氣候的底毛，在水中、寒冷的地方、各種不同的地形條件下給予保護。

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