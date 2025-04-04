狗狗楚楚可憐看著你只為討東西吃？專家揭背後4種隱藏訊息：是愛

身為飼主，是不是很好奇狗狗盯著你看的時候，牠們心裡在想些什麼？



寵物網《わんちゃんホンポ》解密「4種狗狗眼神語言」，讓你更了解汪星人的內心世界。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 12

1. 柔情蜜意的溫柔凝視

如果你的狗狗用柔和的眼神深情望著你，嘴角似乎還微微上揚，那就是牠在向你傳達滿滿的愛意和依戀。有時候，你可能會發現自己一轉頭，就剛好和狗狗對到眼——這不是巧合，而是因為牠一直偷偷關注著你。當你發現愛犬用這種溫暖的眼神看你時，記得也回以微笑，讓牠感受到你的愛與回應。

2. 賣萌撒嬌的無辜眼神

你的狗狗會不會偶爾湊到你身邊，用水汪汪的雙眼、楚楚可憐的眼神抬頭看著你？沒錯，這是狗狗的「撒嬌模式」，牠可能想要索取零食、想要你陪他玩，或單純想討摸摸。這其實是一種學習行為，因為牠清楚記得上次這樣看著主人時，得到了零食獎勵，以後就會不斷使出這招讓主人投降。

延伸閱讀：獨留頑皮狗在家會怎樣？CCTV揭露汪星人寂寞與依戀真相：等你回來（點擊連結看全文）

+ 11

3. 滿足的瞇瞇眼

當你輕撫狗狗時，牠會微微瞇起眼睛，露出一副超級滿足的樣子，這代表牠正沉浸在幸福感中，完全放鬆。但要注意，狗狗在面對壓力或恐懼時，也可能會做出類似的瞇眼反應。如果你的狗狗是在被責罵、經歷長時間訓練時出現這種眼神，那可能是在傳遞「我有點不安」的訊號。這時候就該停下來，給牠一些安撫，避免加重壓力。

4. 頻繁眨眼

如果你的狗狗頻繁眨眼，可能是在試圖讓自己冷靜下來，但也可能是眼睛不適或過敏的症狀。若是同時伴隨眼睛泛紅、流淚、分泌物過多等症狀，建議趕緊看獸醫。

想要準確解讀狗狗的情緒，除了觀察眼神，還可以搭配其他細節判斷：

1. 觀察牠的耳朵和尾巴：耳朵豎起或向後貼緊、尾巴搖晃的方式，都能提供更多情緒線索。



2. 回顧當下情境：狗狗的行為通常與當下情境有關，了解牠的處境，能幫助你更準確地解讀。



3. 建立深厚默契：平時多與愛犬互動，建立信任，這樣更能理解牠的需求與情緒。



俗話說：「眼睛是心靈之窗」，對狗狗來說也是如此。每一個眼神都是牠們想要與你溝通的訊息，多花點心思去觀察和理解，你們的情感將會更加緊密。

延伸閱讀：狗狗突然不和你握手是在耍大牌？了解汪星人的5大苦衷：沒有動力（點擊連結看全文）

+ 12

延伸閱讀：

批鴻禧太平高爾夫球場擴建案死灰復燃 環團籲直接退案

西澳珊瑚礁被海洋熱浪「煮熟」 白化現象14年來最慘

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】