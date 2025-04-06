貪吃臘腸狗睡夢中也想著吃　聽到塑膠袋聲瞬間開機討吃：別獨食

這隻住在西雅圖的臘腸犬名叫「比歐（Beau）」，是個非常貪吃的小朋友。



這天，比歐正躺在牀上享受甜蜜的睡眠，但就在這時，這時主人卻拆開了零食的塑膠袋。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貪吃臘腸狗比歐（Beau）（instagram@boone_the_weenie）

當熟睡中的臘腸狗聽到膠袋聲時！（instagram@boone_the_weenie）

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聽見聲音的小傢伙瞬間開機，慢慢走到主人身邊，用大大的眼睛賣萌，討要點心吃。

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而當發現主人沒有給零食後，比歐又湊得更近了些，然後繼續撒嬌，模樣十分可愛。

汪：有吃的怎可以不分給我吃。（instagram@boone_the_weenie）

許多人看到紛紛評論：

「我的狗也像這樣，每天都在吃吃吃。」

「狗：噢，我們今天吃什麼？」

「牠真的好可愛哈哈哈！」

「快給牠吃，都給牠！！！！！」



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