貪吃臘腸狗睡夢中也想著吃 聽到塑膠袋聲瞬間開機討吃：別獨食
撰文：狗與愛的世界
出版：更新：
這隻住在西雅圖的臘腸犬名叫「比歐（Beau）」，是個非常貪吃的小朋友。
這天，比歐正躺在牀上享受甜蜜的睡眠，但就在這時，這時主人卻拆開了零食的塑膠袋。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+9
聽見聲音的小傢伙瞬間開機，慢慢走到主人身邊，用大大的眼睛賣萌，討要點心吃。
延伸閱讀：臘腸狗最愛洗澡 以身長優勢取得泡湯秘技：短腿也能泡得這麼享受（點擊連結看全文）
+13
而當發現主人沒有給零食後，比歐又湊得更近了些，然後繼續撒嬌，模樣十分可愛。
許多人看到紛紛評論：
「我的狗也像這樣，每天都在吃吃吃。」
「狗：噢，我們今天吃什麼？」
「牠真的好可愛哈哈哈！」
「快給牠吃，都給牠！！！！！」
延伸閱讀：小臘腸狗到店裏挑選玩具 最終選了隻與自己體型最相近的？很可愛（點擊連結看全文）
+6
帶狗狗散步卻在途中遺失鑰匙 汪星人靠1招火速尋回：好驚喜可愛小狗呆坐棉被旁 活像努力在摺被子 網民起哄：根本是活玩具玩具貴婦狗飼養指南 新手必知飲食護理注意事項：毛髮打理是關鍵女子坐飛機時 雲端遇上催淚一幕 已逝愛犬在這裏玩波：狗狗天堂門外出現屎色泥塊生物 1個賣萌動作狗主發現真相：你終於回來了狗狗離世後不忍丟掉牠常睡的心愛狗窩 放到屋外後竟長出貓咪來狗狗在停車場裏遭棄養 脖子上掛著求救訊息 幸好後續故事很暖心
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】