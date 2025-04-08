威猛大狗每天跟貓相處逐漸貓化　模仿舉動萌翻網民：加大版喵星人

‍美國網友收養了一隻卡斯羅犬，名叫「Sirius black」。然而，回家後的牠卻對家中的其他狗狗都沒什麼興趣，反而很喜歡貓貓們。



更沒想到的是，相處到現在，狗子竟然直接變成了一隻「狗狗貓」，一舉一動都超級像喵星人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

喜歡看雀的狗和貓（tiktok@thegoodhype）

超大Size貓咪！（tiktok@thegoodhype）

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Sirius black常常學着貓咪的樣子舔舐自己的身體，梳理毛髮、折手手睡在貓窩裏、睡覺時用手擋住臉、玩大型逗貓棒、盯着窗外的鳥發呆、喜歡在高處休息等等。

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讓人不禁懷疑，牠是不是以為自己就是貓咪。

網民：牠就是一隻大貓。（tiktok@thegoodhype）

許多人看到後紛紛在底下留言：

「XL版的貓貓。」

「牠就是一隻大貓。」

「看來家中的貓貓將牠照顧得很好。」

「感覺開口的叫聲不是汪！是喵！」

「內心就是一隻小奶貓。」



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