汪星人緊盯著已離世好友照片更發出悲鳴聲 網民：彩虹橋上能聽到
撰文：狗與愛的世界
出版：更新：
最近，美國一寵物託兒所的員工發現，一隻名叫「芬恩」的狗狗常常會盯着牆上的彩虹橋裝飾發呆。
原來，彩虹橋上面貼着的，都是託兒所曾經照顧過、如今已離世的狗狗的照片。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
狗狗的思念心情，盡在不言中：
+2
延伸閱讀：收容所滄桑狗滿臉憂傷 被人認為太醜 義工揭悲慘過往：牠才1歲（點擊連結看全文）
+8
芬恩獨自坐在牆前，抬着頭靜靜看着照片，就這樣維持了好長一段時間，期間牠偶爾會對着牆吠叫，似乎在緬懷自己已經離去的好友...
許多人看到後紛紛表示：
「牠想念牠的朋友們。」
「希望芬恩的朋友，在彩虹橋上能聽到牠的叫聲。」
「看了讓我好難過，我想念我的毛孩了。」
「彩虹橋上的寶寶們一定會常來探望芬恩的。」
「狗狗比我們認為的還要更聰明。」
延伸閱讀：金毛犬化身成貓咪最愛暖爐 1位置更是牠必窩地盤：一起入眠真香（點擊連結看全文）
+11
獨留頑皮狗在家會怎樣？CCTV揭露汪星人寂寞與依戀真相：等你回來收容所雙胞胎狗狗無人問津幾乎被判安樂死 最後幾小時奇蹟出現了老爺爺拿著狗狗零食投餵路過汪星人 溫馨互動背藏充滿愛意原因狗狗突然不和你握手是在耍大牌？了解汪星人的5大苦衷：沒有動力狗狗在停車場裏遭棄養 脖子上掛著求救訊息 幸好後續故事很暖心狗狗離世後不忍丟掉牠常睡的心愛狗窩 放到屋外後竟長出貓咪來秃毛醜陋小狗在路邊無人理 義工帶回收容所才留意到：牠不是狗
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】