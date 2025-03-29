汪星人緊盯著已離世好友照片更發出悲鳴聲　網民：彩虹橋上能聽到

撰文：狗與愛的世界
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最近，美國一寵物託兒所的員工發現，一隻名叫「芬恩」的狗狗常常會盯着牆上的彩虹橋裝飾發呆。

狗狗默默地盯著牆上照片（tiktok@shutupndance24）

原來，彩虹橋上面貼着的，都是託兒所曾經照顧過、如今已離世的狗狗的照片。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗的思念心情，盡在不言中：

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芬恩獨自坐在牆前，抬着頭靜靜看着照片，就這樣維持了好長一段時間，期間牠偶爾會對着牆吠叫，似乎在緬懷自己已經離去的好友...

汪：你們還好嗎？（tiktok@shutupndance24）

許多人看到後紛紛表示：

「牠想念牠的朋友們。」
「希望芬恩的朋友，在彩虹橋上能聽到牠的叫聲。」
「看了讓我好難過，我想念我的毛孩了。」
「彩虹橋上的寶寶們一定會常來探望芬恩的。」
「狗狗比我們認為的還要更聰明。」

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】

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