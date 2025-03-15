天使二哈在家不吵不鬧也不拆家 獸醫告知乖巧背後的真相：是弱智
撰文：聯合新聞網
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一名飼主收編哈士奇奶狗回家，養了5年狗狗都非常乖巧聽話，不拆家也不吵鬧，本來飼主開心覺得自己養到天使狗狗，結果某天送去健檢聽到獸醫說狗狗其實是智能不足就當場崩潰。
大陸一名飼主收編一隻小哈士奇回家，從小養到大養了5年，狗狗從未出現出格舉動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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不拆家也不吵鬧，完全沒有一般人印象中所謂「二哈」該有的樣子，後來某天他帶愛犬去做健康檢查，檢查出來才發現原來自己養到的「天使狗狗」竟然被醫生宣告是弱智，當場破防覺得很難過。
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影片在網路上吸引超過萬人觀看，網友留言表示
「其實狗狗是弱智又怎樣，還不是很可愛」、
「說實話毛孩負責可愛就好，笨與不笨也不重要」、
「雖然是這樣說，但被說自己的毛小孩是弱智總是會心疼的」、
「難怪就覺得這隻二哈眼神不夠純，眼神太清澈了」。
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