天使二哈在家不吵不鬧也不拆家　獸醫告知乖巧背後的真相：是弱智

一名飼主收編哈士奇奶狗回家，養了5年狗狗都非常乖巧聽話，不拆家也不吵鬧，本來飼主開心覺得自己養到天使狗狗，結果某天送去健檢聽到獸醫說狗狗其實是智能不足就當場崩潰。



大陸一名飼主收編一隻小哈士奇回家，從小養到大養了5年，狗狗從未出現出格舉動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗一直很乖沒吵鬧，沒想到獸醫說狗狗其實是智能不足。（微博）

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不拆家也不吵鬧，完全沒有一般人印象中所謂「二哈」該有的樣子，後來某天他帶愛犬去做健康檢查，檢查出來才發現原來自己養到的「天使狗狗」竟然被醫生宣告是弱智，當場破防覺得很難過。

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影片在網路上吸引超過萬人觀看，網友留言表示

「其實狗狗是弱智又怎樣，還不是很可愛」、

「說實話毛孩負責可愛就好，笨與不笨也不重要」、

「雖然是這樣說，但被說自己的毛小孩是弱智總是會心疼的」、

「難怪就覺得這隻二哈眼神不夠純，眼神太清澈了」。



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