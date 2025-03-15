天使二哈在家不吵不鬧也不拆家　獸醫告知乖巧背後的真相：是弱智

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

一名飼主收編哈士奇奶狗回家，養了5年狗狗都非常乖巧聽話，不拆家也不吵鬧，本來飼主開心覺得自己養到天使狗狗，結果某天送去健檢聽到獸醫說狗狗其實是智能不足就當場崩潰。

大陸一名飼主收編一隻小哈士奇回家，從小養到大養了5年，狗狗從未出現出格舉動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗一直很乖沒吵鬧，沒想到獸醫說狗狗其實是智能不足。（微博）
+4

不拆家也不吵鬧，完全沒有一般人印象中所謂「二哈」該有的樣子，後來某天他帶愛犬去做健康檢查，檢查出來才發現原來自己養到的「天使狗狗」竟然被醫生宣告是弱智，當場破防覺得很難過。

開車4000公里回鄉過年　陸男連狗帶窩打包9隻毛孩：1個都不能少二哈被逼做保母　用特殊方法哄小主人　結果這招一出全家嘈到拆天

延伸閱讀：哈士奇為民宿客人拉行李　更為主人帶來意外之財：旅客來看明星犬（點擊連結看全文）

+5

影片在網路上吸引超過萬人觀看，網友留言表示

「其實狗狗是弱智又怎樣，還不是很可愛」、
「說實話毛孩負責可愛就好，笨與不笨也不重要」、
「雖然是這樣說，但被說自己的毛小孩是弱智總是會心疼的」、
「難怪就覺得這隻二哈眼神不夠純，眼神太清澈了」。

延伸閱讀：雪橇犬寶寶兄弟下樓梯　一路摔倒滾下去　成功後1行為充滿正能量（點擊連結看全文）

+10
秃毛醜陋小狗在路邊無人理　義工帶回收容所才留意到：牠不是狗狗狗洗澡時突然僵直不動　狗主被嚇壞快要崩潰　一輪拍打後：醒了遇上親人「白襪柴犬」　想帶回家養卻被告知殘酷真相：牠不是狗電梯旁貼著醜到爆尋狗啟事　本尊汪現身網民笑噴：怪錯靈魂畫師金毛偷偷跳到餐桌上曬日光浴　豈料旁邊狗狗好友正用眼神打小報告懸賞5萬尋找愛犬　伯恩山犬走失後竟被流浪狗救起　結局太美好

延伸閱讀：

保育類狐蝠突撞鐵門 團隊檢查有穿刺舊傷送野灣治療

南沙太平島成海龜寶寶出生熱點 綠蠵龜卵窩數創新紀錄

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

雪橇犬（哈奇）
動物熱話
寵物
聯合新聞網