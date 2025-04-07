狗狗待在收容所近1個月　滿臉與悲傷不安　網民心疼：眼睛在說話

這天，美國密蘇里州當地一間動物收容所的工作人員與一隻被關在籠中的狗狗四目相對時，突然發現狗狗臉上的表情非常悲傷。



這隻狗狗名叫「萊拉」已經在收容所住了1個月的時間，牠靜靜地待在籠子裏，臉上滿是悲傷與不安，似乎對於自己的處境感到非常不安，就像是和工作人員求救一樣...►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

汪星人眼裏充滿了悲傷（instagram@claudiaspfonabrufen）

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照片發出後，獲得了大量網友的留言，大家紛紛表示了對於萊拉的心痛，並希望有人可以給牠一個家。

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而就在最近，好消息傳出，一位好心人在看到照片後，特別開了2個小時車前來收養萊拉。

現在萊拉和家中其他狗狗相處得很好，獲得了家人的寵愛。

汪星人眼裏充滿了悲傷（instagram@claudiaspfonabrufen）

其實，在世界各地的收容所裏面，都充滿了像萊拉一樣的狗狗，牠們也都值得被收養，也希望大家能夠以領養代替購買，給這些小傢伙一個家。

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