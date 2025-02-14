突然重遇多年沒見老狗友不敢信　一個擁抱勝過千言萬語：真的是你

一隻黃狗趴在樹下睡覺，完全不知道隔了好幾年沒見的黑狗同伴終於從城市回到老家來探望自己，一開始醒來看到黑狗還以為自己在作夢，反覆確認後發現真的是朋友出現在身邊，黃狗立刻機動跳起來擁抱黑狗，就像是在說「好久不見」，讓飼主看了不禁淚崩。



大陸抖音一名網友「愛吃螺蛳粉」日前上傳一段短片，一隻黃狗趴在樹下睡覺，另一隻黑狗因為過年的關係久違回到老家，立刻去樹下探望好久不見的朋友，並在熟睡的黃狗身邊輕輕叫了幾聲。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

兩隻狗狗多年沒見，能認出對方嗎？（微博）

+ 11

起初黃狗還沒睡醒根本沒發現好久不見的朋友在身邊，下秒黃狗睡醒睜開眼睛看到黑狗在身邊還以為自己在作夢。

延伸閱讀：拉布拉多未能成為導盲犬 但貼心助人行為獲網民激讚：無冕真英雄（點擊連結看全文）

+ 5

反覆確認味道跟長相後發現真的是好朋友來找自己，突然立刻睡醒了整隻狗狗跳起來緊抱黑狗，就像是在說「我終於見到你了好夥伴」，兩隻狗狗久違重逢讓飼主也很感動。

影片在網路上吸引超過5萬人觀看，網友留言表示

「狗狗都知道久別重逢需要一個擁抱」、

「狗狗不像人，他們的同伴很少，而且可能某一天就再也見不到了」、

「作比語言更能表達愛」、

「黃狗:夥伴你等很久了吧？怎麼不叫醒我？」。



延伸閱讀：流浪狗兄弟生死相依出車禍全程守護不肯讓開 如今牠們最想要是？（點擊連結看全文）

+ 2

延伸閱讀：

海狸立大功！捷克水壩規劃7年沒蓋成 牠們代勞省百萬美金

寒流來襲！飼主蓋毯子、買帳篷全被貓主子抗拒 過來人搖頭：擔心過度

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】