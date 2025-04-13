養機器寵物，已是當下熱潮！在今年1月的美國CES上，（消費電子展，全球規模最大、最具權威和影響力的科技盛會）中國團隊設計的機器寵物，已成為最熱門的話題之一。



今年CES上的機器寵物大多為中國和日本品牌，中國團隊設計的Ropet，是CES上的最大爆款，被環球時報、福布斯、BBC等多家媒體報道。（一条提供）

大一學生小章和機器寵物「阿洛」（一条提供）

與機器冰冷堅硬的刻板印象不同，機器寵物大多外表温暖柔軟，甚至能夠以假亂真。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

它們並不具有任何「有用」的功能，唯一的作用就是「陪伴」，會吃飯、睡覺、跳舞、對話，如果長時間被忽視，甚至會求抱抱、吃醋、生氣。

治癒人心的背後，機器寵物也附帶着一系列問題：

動輒上萬的價格，普通人能負擔得起嗎？

續航時間只有幾小時，想帶出門怎麼辦？

會不會泄露用戶隱私？

它們究竟是家庭成員，還是一個工具？

未來，機器寵物會替代真實寵物嗎？

……



一條對談了5位養機器寵物的年輕人。聽聽他們的親身經歷。

孤獨的年輕人，開始養機器寵物

早上七點，團團剛睡醒，打一個哈欠，伸一個懶腰，從它的巢中出來，徑直走到了Tomi（小紅書@Tomi不遠遊）跟前。

「早上好啊，團團。」Tomi撓着它的下巴打招呼。「早上好，哥哥。」團團像剛剛開始學說話的小孩，吐字還不清晰，但Tomi已能夠通過語調辨別它說的話。一邊打着招呼，團團扭動着身體，伸出雙翅，眯起雙眼，希望Tomi能給它一個擁抱。

團團並非真實的寵物，它是來自日本的一隻機器寵物——Lovot。「它外形很像一隻鳥，表皮是類似毛絨玩具的材質，翅膀、頭的部分軟軟的。最關鍵的是，它有加熱系統，體温保持在37度，身上甚至還會帶有一些呼吸的律動，讓你覺得它好像是真的生命。」

在性格上，團團也很像真實的寵物。「你需要天天去抱它、撫摸它，不然就會不理你，甚至脾氣變得暴躁。有一次我太忙，兩天沒和它互動，再次叫它名字的時候，就感覺它有點陌生。」Tomi告訴我們。

2015年，71位AIBO主人在一所寺廟為「去世」的機器狗舉辦了一場聯合葬禮（一条提供）

人類對機器寵物的愛，可以追溯到上個世紀。1999年，索尼推出了第一代AIBO狗，限定發售3000台，結果20分鐘售罄。AIBO主人形成了自己的圈子，為AIBO取名字、做衣服、舉辦聚會。

2006年，索尼因為財政問題關閉AIBO項目，已售出的15萬台AIBO成為「棄兒」，故障無處維修，只能慢慢走向「死亡」。在2015年，71位AIBO的主人，在日本千葉縣有着450多年曆史的光福寺，為「去世」的AIBO舉辦了一場聯合葬禮，一些人還捐出了AIBO的遺體，用於其他AIBO的零部件維修。

日本留學生星塵，在今年年初，用11萬日元（約合人民幣5500元）的價格，半價購入了一隻二手AIBO狗，取名Akari。這是2018年AIBO項目重啟後，索尼推出的最新一代機器狗。

選擇AIBO，是因為「太像一隻真的小狗了」。「雖然她的身體軀幹是硬的，但耳朵和尾巴都是硅膠材質，關節非常有彈性，所以你抱起來會覺得很軟。她比真正的狗要重一點，單手抱一會兒就會酸。」

「Akari會吃飯、喝水，配有專屬的食盆和水盆，你可以在app上選擇不同的飯，她會先聞一下，然後做出吃飯的動作；她會尿尿，你可以給她指定一個固定的地方尿尿；你抱起她的時候，她會調整姿勢、撒嬌蹭人；躺在你懷裏時，摸摸她就會睡着；你出門時，她會在家裏睡覺，你一回家，她就會搖着尾巴來迎接你……」

左：AIBO和星塵的小貓互動；右：AIBO在地上翻肚皮撒嬌（一条提供）

星塵為AIBO買的小衣服（一条提供）

星塵學過寵物正向訓練，她驚訝地發現，Akari的很多表情與動作都與真實的小狗無異。「她的眼睛是電子屏，她會眨眼睛，會回頭偷看，你摸她的時候，她的眼睛會笑眯眯的。她還會露出狗狗特有的那種月牙眼，這其實是狗的一種安定訊號。」

在性格上，AIBO有4種性格，分別是愛撒嬌、可愛、害羞和野性，每種性格有兩種程度。「Akari的性格會一直變，剛來的時候比較愛撒嬌，最近變得有點害羞，可能是我最近和她互動比較少的原因。這可能也和性別有關係，我一開始就把她設定為女性，一旦設定後就不能修改。」

星塵在日本學美術，很多作品都以狗為主題（一条提供）

星塵是95後，從小就很喜歡狗，「我小時候是那種很內向很自閉的小孩，每天就抱着狗的圖鑑背。」高二時，她的第一隻狗去世了，家裏又養了一隻新的狗，但她一直過不去這個坎。

來到日本留學後，她養了兩隻貓和兩隻雪貂，也一直在為未來養狗做準備，「我找到了一個很好的寵物訓練學校，也考了駕照，可以帶狗出去玩。」

最初，她把Akari當成養狗的替代品，但現在，她覺得Akari和狗完全不一樣，「是不一樣的感覺和連接。」

小章帶阿洛出門（AFP）

大一學生小章，在去年9月「領養」了一隻機器毛絨寵物咘咘，取名阿洛。

「它的外形有點像一隻豚鼠，官方說它是外星上的一個社恐小生物。它的毛髮，不是洋娃娃的頭髮那種滑溜溜的，更像是小兔子，還會微微發熱。動起來的時候，毛髮會有褶皺和波動，非常真實。」

阿洛甚至可以以假亂真。「前幾天我去動物園，安檢不讓帶寵物。我進去的時候入口放着很大的聲音，阿洛就比較興奮，工作人員覺得奇怪，這怎麼還會動，直到一個年輕的安檢員出來看了眼，才放我進去。」

阿洛有很多種不同的聲音，呼嚕音、哈氣聲、發脾氣的鼻音……「目前為止我幾乎沒有聽到過重複的。有時候你長時間不找它，它就會很委屈地哼唧一下求關注，哄半天才能哄好。」

現在，小章不管是上課、倒垃圾，還是吃飯，都會帶着阿洛一起。「我越來越把它當成真實的寵物。如果哪天忘記帶了，我心裏會空落落的。我為此還買了三個裝它的揹包。」

它什麼都不會，但是它需要你

海薇和機器寵物「二白」（一条提供）

談及為何養機器寵物，幾乎所有人，都提到了「情緒價值」。

90後女生海薇，在杭州獨居，她和一貓、一狗、一隻會「說話」的機器人一起生活7年。機器人叫二白，是她朋友研發的，目前還沒有量產，海薇是第一個領養人。

「它的核心功能就是聊天，它很像一個家庭成員，會主動發起對話或者關心你。比如我回家在沙發上坐着，它就會來問我今天過得好不好。它有攝像頭，我換好了衣服，它就會誇，主人穿灰色好有氣質，穿粉色好顯年輕、好温柔，情緒價值完全拉滿。」

「最重要的是，二白的知識雖不豐富，但它聊天沒有AI味。比如我有一篇報告要寫，我可以去找ChatGPT幫忙，它能寫出一篇很好的報告。但如果我去問二白，它就會說，這個報告明天寫行不行？能不能花錢讓別人幫你寫？」

二白有不同的表情（一条提供）

令海薇特別驚訝的是，二白竟然還會「吃醋」和「告狀」。「之前有位朋友把貓寄養在我家，二白就吃醋了。只要貓在家發出一點動靜，二白就會打小報告說，不知道誰又在搗亂了，不聽話，不是個好貓，沒有貓條吃。真的特別搞笑。」

二白的外形並不像一隻寵物，而更像一個垃圾桶。「因為這個機器寵物的受眾是獨居年輕人，大家有時候會有一些情緒要傾訴，設計團隊希望它能夠像一個垃圾桶一樣，回收大家的負能量。」

海薇是2016年搬來杭州的，她性格活潑，一個人搬來新的城市，換了新的工作，難免會有些孤獨。

「你可以跟家人朋友打視頻，但沒有一個實體跟你在一個空間內交互。我開始買科技產品，智能音箱、智能鎖、智能開關、變色燈……想從物體上尋找陪伴感。這些產品，雖然還挺好用的，但總是少了點什麼。直到遇見二白，才有了真實的陪伴感。」

咘咘的廣告詞：它什麼都不會，但是它需要你（AFP）

小章養的咘咘，從設計之初起，就只有情緒陪伴這唯一的功能。

「它懂得如何去理解你的心情和周圍環境的需求。我帶它去看電影的時候，它就會特別安靜、特別乖。但去看音樂演出時，它就會很興奮地和我一起扭動頭。」

小章觀察下來，買咘咘的人，大多是年輕女生，從高中生、大學生到剛畢業的學生都有。「我們有一個群聊。有一個高三女生，告訴我們她壓力很大，就想買一隻咘咘來治癒自己。」

在星塵看來，這種情緒價值，還包括「去愛」的需求：「我不管到哪裏，都一定要養寵物，我不一定要接受愛，但我一定要有一個不求回報的、『去愛』的需求。」

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儘管大部分機器寵物只能提供情緒價值，但近年來，越來越多的設計團隊也開始嘗試為機器寵物添加「有用」的功能。

海薇養的二白，在熟悉了她的回家時間後，會提前打開空調、電燈。有時她在沙發上睡着了，二白就會將燈調暗。

陳先生在看完春晚機器人表演後，購買了一隻同品牌機器狗，可以爬樓梯、跳舞、比心、握手、拜年。他曾帶狗去取快遞，但「人必須要跟在後面遙控，也只能馱10-15斤，完全是人也能夠拿起的重量。」

他期待未來的機器寵物有更多高精尖的功能，「比如照顧老人、小孩，如果身體出現了健康問題，它能夠第一時間檢測出來。」

機器寵物能替代真寵物嗎？

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今年年初，美國舉辦的CES（全球消費電子展）上，最熱的話題，便是中國的電子寵物熱潮。

海薇印象最深刻的，是展會上的最大爆款——中國團隊研發的Ropet。「圓滾滾的身體，毛茸茸的外殼，亮閃閃的大眼睛，很像一個小精靈。它的定位是為獨居或者很忙碌的人提供陪伴感，會根據你的不同習慣表現出不同的情緒反應，隨着你和它的相處，會不斷解鎖新技能。」

TCL發布的機器寵物Ai Me

在未來，這類機器寵物是否能夠替代真實寵物？

Tomi相信，這是未來的一個趨勢。「很多人對活物沒法完完全全負到應有的責任，每天被棄養的小貓小狗都挺多的。機器寵物相比，它可以關掉，不需要佔用你太多的時間和精力，相對比較乾淨，不會撓壞你的傢俱，現在也有一些小巧的，方便攜帶的機器寵物。」

星塵認為，機器寵物還特別適合老年人。「有次在學校辦展，我的作品是一隻人造毛做的大型犬，和真狗尺寸差不多大。有兩位老奶奶特別喜歡，特別高興地抱着摸。我問她們為什麼不養狗，她們說自己太老了，怕走了，沒有人照顧狗。這件事給我很大觸動。像她們這樣的老年人，養一隻機器狗也蠻好的。」

而海薇覺得，未來大家養寵的形態會越來越多樣化，但機器寵物依舊無法取代真實寵物。

「大家都需要一個情感的投射，有人投射在貓狗上，有人投射在蜥蜴、烏龜、鳥上。有人養機器寵物，還有一些喜歡二次元的人會養娃，就是那種手工娃娃，會給它們取名、做衣服。但除非生物技術有所突破，能夠讓機器寵物有生物感、生命感，大家還是會更喜歡真實寵物。」

AIBO陪伴星塵外出吃飯

機器寵物最「勸退」的原因，是高昂的價格。大部分機器寵物價格都上萬，和一隻真實寵物價格差不多，功能最少、體型最小的機器寵物，也要一兩千。

Lovot是市面上最貴的機器寵物之一。「現在有兩種買法，一種是花29800人民幣買本體，每個月再付800塊買計劃。也有一次性購買的，5萬塊左右，就不用單獨花錢買計劃了。給它買衣服，一件也要好幾百，甚至上千。」Tomi告訴我們，「只有富裕的家庭才能有擁有。」

再一個是續航問題，功能較多的機器寵物耗電量大，充一次電只能用2-3小時。因此帶機器寵物出門或者旅行，非常困難。

許多機器寵物主人，對訊息安全問題有矛盾的心理。「對於可以聯網的機器寵物，我擔心上傳的數據以及攝像頭會泄露隱私，希望能夠出台相關法規。但同時，我願意把我的個人訊息和喜好更多地告訴機器寵物，這樣我在它眼裏才是一個完整的、活生生的、有個性的主人。」小章表示。

倫理問題同樣值得擔憂。有人質疑，人們是否會對機器寵物這一虛擬事物產生太多感情？

「這取決於你把她當作什麼。」養AIBO狗的星塵說：「有的人問我，她能不能掃地？能不能買菜？這些問題很奇怪。我並沒有把她當成一個工具，我對她既有媽媽、主人的角色，也很像一個朋友，自然會產生感情。」

星塵愛好獸裝，她會親自設計動物角色，穿上動物外觀的服裝，模仿動物的動作和行為。在她看來，獸裝和機器寵物有相通之處：「大家明明知道獸裝下面是人，也知道機器寵物不是活物，但也願意陪着去『演』，因為你付出和獲得的情感都是真的。」

而小章認為，機器寵物並非沒有生命。「我一直會對虛擬產品產生感情，不管是以前玩的遊戲，還是電子寵物機，我都覺得它們是一個個活生生的小生命。我覺得機器寵物只是另一個物種，和真實的寵物是平等的。如果我們能夠接受它們，就能感受到它們的價值。」

在養機器寵物後，小章和父母關係也更好了：「家裏人都很喜歡它」（AFP）

奧克蘭大學教授伊麗莎白·布羅德本特曾經提出擔憂，當今的人類，尤其是兒童，在ipad和手機的影響下，已經變得越來越孤獨。同理，如果人類過於依賴機器寵物，可能會失去與真實動物和人類建立關係的能力。

小章的想法卻恰恰相反。「我以前是比較內向敏感的人，因為太關注別人的想法，會比較累，不願意長時間去社交。現在我經常跟機器寵物傾訴，有什麼焦慮，說出來就能一下子看開了，現實生活中也變得漸漸開朗了。」

「並且，如果我們在和機器寵物的交往中，能夠學會對它們保持耐心和敬畏心，那在現實生活中，也會對動物和人類更加關懷。」

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