新手飼養花羅漢指南　水質穩定是關鍵　附自來水除氯氣實用技巧

由於花羅漢是非常受歡迎的品種，所以現在的普及率非常高。花羅漢最大體長可以達到42公分，所以飼養花羅漢不但要注意混養的問題，也要注意飼養的水族箱大小問題。花羅漢對水質的要求不嚴，但是也不是隨便的水都能夠飼養的。



養魚先養水，要養好花羅漢把水養好是必須的。養花羅漢的水應是含氧量充足、未經污染。含有微量元素的水，一般正常的潔淨而透明的水，其礦物質和酸鹼度對花羅漢的生活習性，不會有什麼影響。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

新手飼養花羅漢指南（unsplash@navin-rai）

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只有水中的含氧量、溫度和水中的有害氣體等指標，常會不符合花羅漢的生存要求，影響花羅漢的生長。這樣的水就必須經過處理，使水中的含氧量上升，有害物質沉澱。

現在大多養花羅漢用的是自來水，自來水最主要的是含氧量低，含有氯氣。最簡單的方法就是存儲起來曝氣，一般正常的只要3天左右水就可以用了。

還有就是用過濾放活性碳，來去掉水中的氯氣等有害物質，效果是非常好的。不贊成用化學手段來除氯氣，如水都不能另外養好，又怎能把花羅漢來養好。對第一次養羅的魚缸和水，要經過開缸和闖缸處理後才能養花羅漢。

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飼養花羅漢，最主要的是保持水質的穩定，剛買回來的花羅漢和在飼養中的花羅漢，有時頭會忽大忽小，魚體色有時有顯著的變化，有時還縮鰭，雖然是由多種因素造成的，最重要的一點還是水質的不穩定。

飼養花羅漢，對水的PH值不必很在意，一般正常的養好的自來水，養花羅漢是沒什麼問題的。在水中放珊瑚沙和火山石，能有利於水質的穩定，還能給水中的銷化菌提供寄住的環境。有利於水質的淨化。

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