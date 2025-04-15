收容所橘貓當起奶媽 助孤兒貓健康成長 網民送上祝福：找到新家
撰文：貓與愛的世界
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前段時間，美國佛羅里達州的動物收容所收留了一隻叫做「毛毛」的橘貓，牠剛生下兩個貓寶寶。
毛毛很幸運，在最需要照顧的時候來到收容所坐月子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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同樣幸運的還有一隻叫做「午餐盒」的小貓咪，牠出生6天就失去了媽媽，面臨生存危機。
收容所知道這個年齡的小貓崽很難養活，要是有一個願意照顧牠的奶媽，那午餐盒便多了幾分活下去的幾率。
恰好這時候，毛毛來了，於是收容所試着將午餐盒交給毛毛照顧。
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大家其實心裏都很忐忑，畢竟不是貓貓的親生崽，再加上母貓養孩子很辛苦，牠不一定會接受。
但沒想到的是：毛毛很輕易地就接受了這個小寶貝，並開始照顧牠。
就這樣，在毛毛奶媽的悉心餵養下，午餐盒健康長大了。
現在毛毛和牠的寶寶們都開始尋找新家庭啦，祝福牠們吧~
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