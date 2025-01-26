陌生長毛黑貓登門造訪　自來熟更走到火爐邊取暖：莫非是牠回來了

一個寒冷的夜晚，網友@麥迪遜（Madison S.） 在穀倉裏烤火的時候，突然聽到門外有動靜。



她走出門去瞧，發現是一隻不認識的長毛黑貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

陌生長毛黑貓登門造訪，但對家裏環境顯得很熟悉。（Madison S.）

這貓就好像認識她一樣，對她喵喵叫了幾聲，然後直接進門來到了火爐旁取暖。

網友也沒有阻止牠，坐到了貓貓旁邊，偷偷打量。

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這貓很有意思，一邊取暖一邊喵喵叫，像是跟她嘮嗑一樣。

事實上，網友也有養貓，她曾有三隻貓，其中一隻叫做「瑞克」的貓幾周前去世了，家裏就剩下了一隻16歲老貓還有一隻4歲小貓，牠們在隔壁房子裏睡覺。

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網友看着這隻自來熟小貓，心裏有些異動，總覺得是已故的貓回來了，於是決定將牠收養！

就這樣，這隻只是來取暖的流浪貓有家了，而且在獸醫確認牠很健康後，飛速跟宅子裏的另外兩隻貓見面。

神奇的是，另外兩隻貓也很喜歡牠，就好像牠本就屬於這裏。

雖然不確定是不是已故的貓換皮膚回來了，但網友還是特別開心，因為這隻貓給這個家帶來了生機跟活力。

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】