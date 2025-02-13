貓咪一家5口被遺棄　幸有好心人收留　後續故事很暖心：全都有家

撰文：貓與愛的世界
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有人在一個燒烤架的下方發現了被遺棄的小貓一家，貓媽和牠的4個崽崽擁擠在一個小小的紙盒裏，依偎取暖。

這些貓咪被發現時，是藏身在燒烤架下方的紙盒中。（the dodo）

很快，路人將這一情況通報給了當地的救援組織，工作人員立刻趕到現場救下了牠們。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小貓的情況很不好，有多種疾病，基本上都是在被貓媽舔毛毛的時候傳染的。

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為了讓小貓們恢復健康，大家只好將貓媽和貓崽崽們分開。

後來，小貓在大家的悉心照顧下恢復了健康，並被送到了當地的一家以貓為主題帶有公益畫廊。

沒有養貓卻聽到客廳傳來喵喵聲　拆開包裹驚見牠　後續有好結局新買來的加熱貓窩會取得貓咪們芳心？事實證明這東西才是牠最愛

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在那裏，貓崽崽們和媽媽團圓了，還認識了很多很多的貓朋友。

因為小貓的性格實在是太好了，特別親人。牠們來畫廊沒多久，就得到了很多客人的關注，有的人比較機智，立刻下手將貓給領養走了，然後一家五口都去了永久之家。

牠們都有自己永遠的家了。（the dodo）

所以，畫廊在哪？我也要貓，不是，我也要去欣賞藝術！

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

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