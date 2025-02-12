拉布拉多犬越長越胖　最愛鞋櫃也承受不住這重磅甜蜜：倒下了

人家還只是個孩子呀！一隻拉布拉多在家從小就有個專屬於自己的秘密基地，最喜歡趴在鞋櫃上睡覺，長大後依然沒改掉這個習慣。沒想到體重直線飆升後，鞋櫃某天竟然就被睡爛了，讓飼主看了超級傻眼。



飼主透露這隻拉拉小時候並沒有這麼胖，不變的是牠從小就特別喜歡睡在鞋櫃上面。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

拉布拉多越長越胖，最後直接把鞋櫃壓壞。（微博）

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不過隨著年紀增長，體重也不斷直線上升，最後來到超過80斤（約40公斤）的狗生巔峰。平常最喜歡賴在上頭的鞋櫃則不堪負荷，最後應聲被壓爛，讓飼主目瞪口呆表示「鞋櫃也是牠睡爛的！」

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拉布拉多壓壞鞋櫃的故事，讓許多網友紛紛笑說「

都怪你們不改鞋櫃的尺寸」

「狗狗都不會意識到自己長大了」

「拉布拉豬」

「家裡縫縫補補 全靠一條狗破破爛爛」。



也有網友幫狗狗喊冤，儘管40公斤不算輕，但鞋櫃的品質不該因此被壓爛才對。

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