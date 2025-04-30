流浪貓堅拒離開下水道背後藏催淚故事 暖心男1舉動助牠一家團圓
撰文：貓與愛的世界
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網友@yourjiranstory 發現了一隻流浪貓，他想要救下牠，將牠帶回去照顧。
但小貓並不願意走，牠看起來特別焦灼，不停地喵喵叫着，在附近徘徊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
小哥意識到貓貓可能是遇到了什麼困難，就跟着貓貓走，一路走到了下水道附近。
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他檢查一番後才發現原來這隻小貓已經當媽媽了，牠的孩子被困在下水道裡出不來了。
小哥見狀，立刻爬到了下水道裡，將小貓崽救了出來跟貓媽媽團聚。
延伸閲讀：與流浪貓的邂逅全是命運安排 這天只是想走捷徑 沒想到遇到牠（點擊連結看全文）
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這下好了，貓媽媽和貓寶寶遇上了好人，都有家了~
大圓滿結局
「或許以後和小貓在一起的時間沒有那麼長，但我們此生再也不會分開了，陽光接下來的任務就是幸福的養老~」
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