玩具主權大翻轉 狗狗被貓咪氣牆壓制只能強忍 寵主爆出逆天真相
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
美國俄勒岡州的一隻小貓從小就跟狗子生活在一起。
雖然是發小，但貓咪和狗之間卻沒有那麼和諧…咋說呢，貓對二狗子絕對壓制。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+10
這天，狗狗想要玩貓咪面前的玩偶，但是小貓非常有領地意識，只要狗狗靠近，它立刻罵罵咧咧。
狗狗只能在玩具的邊緣瘋狂試探。
直到最後小貓看狗可憐，可能也覺得玩具沒意思，放了狗一馬走了。
然後狗狗飛速的搶走了玩具，生怕小貓後悔了。
延伸閱讀：垃圾堆中遇上遭貓媽媽遺棄小貓 1個決定加上原住民打氣：要堅強（點擊連結看全文）
+12
有人忍不住替貓咪說話：「貓對自己的玩具佔有慾強一點怎麼了？」
而主人：
「……可那是狗的玩具」
延伸閲讀：語言不通擋不住愛 狗狗帶路救出6隻黑貓 意外邂逅換來幸福結局（點擊連結看全文）
+3
獨眼黑貓不怕水更喜歡搶別人東西吃 網民分析是血脈覺醒這天賦？小貓咪失蹤16年後 竟奇蹟地回到主人身邊 貓奴哭爆：牠還認得我盡責小貓最愛巡視全家 這天卻神秘失蹤 網民：完美演繹融入家中路邊撿到超輕磅流浪小貓咪 嚴重脫水皮包骨 悉心照顧變得不一樣緬因貓尾巴長47厘米 2歲已打破世界紀錄未來可期再突破：厲害了帶貓媽媽絕育回家 因1改變令小貓咪瞬間炸毛：你是誰快還我媽媽垃圾場工人驚現一窩5隻小貓 為尋貓媽他決定這樣做 結局很溫暖
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】