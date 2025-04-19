玩具主權大翻轉　狗狗被貓咪氣牆壓制只能強忍　寵主爆出逆天真相

美國俄勒岡州的一隻小貓從小就跟狗子生活在一起。



雖然是發小，但貓咪和狗之間卻沒有那麼和諧…咋說呢，貓對二狗子絕對壓制。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪守在玩具旁，狗狗不敢亂碰。（reddit@AnimalsBeingDerps）

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這天，狗狗想要玩貓咪面前的玩偶，但是小貓非常有領地意識，只要狗狗靠近，它立刻罵罵咧咧。

狗狗只能在玩具的邊緣瘋狂試探。

直到最後小貓看狗可憐，可能也覺得玩具沒意思，放了狗一馬走了。

然後狗狗飛速的搶走了玩具，生怕小貓後悔了。

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有人忍不住替貓咪說話：「貓對自己的玩具佔有慾強一點怎麼了？」



而主人：

「……可那是狗的玩具」

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】