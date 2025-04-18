與天生失明狗狗玩撿棍子遊戲 聰明的牠靠鼻子猛聞尋回：我找到喇
撰文：狗與愛的世界
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外國一網友家養了隻黑色狗狗，名叫「娜拉」（Nala）。
儘管娜拉天生失明，但卻是個撿棍子游戲的狂熱愛好者，每當牠聽見主人扔出樹枝的聲音後，都會快樂地衝出去，用靈敏的嗅覺尋找目標。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
儘管，過程需要花費一點時間，但娜拉卻仍然非常喜歡這個遊戲。
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從畫面中可以看到，娜拉在聽見棍子落地後，迅速朝聲音源頭的方向跑去，並把鼻子靠近草地，努力地尋找木棍的味道。
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每當網友看着儘管身體有缺陷，但卻依舊在愉快玩耍的娜拉時，都會露出十分欣慰的表情，並給牠準備點心獎勵和一個附加的大大的擁抱。
許多人看到紛紛評論：
「我的老天啊這太可愛了！」
「汪星人是最棒的！」
「牠比我家那隻能看見的狗還厲害。」
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