拉布拉多犬聽到出門二字秒變殘影　愛散步還對路線超固執網民笑了

網友家養了只名叫「橫綱」的拉布拉多，特別喜歡散步，只要出去玩就超級開心。



這天，網友詢問愛犬要不要出門，結果話還沒說完，牠就瞬間從狗窩裏彈了起來，迫不及待起身想趕快出門，只在照片中留下一個模糊的殘影...►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

拉布拉多聽見要去散步，立刻從床上彈起來。（x@yokozuna_lab）

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平時的橫綱也非常熱愛戶外活動，即使下雨也會穿着雨衣出門趴趴走。

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然而，牠對自己的散步路線卻有獨特的堅持，如果網友走到牠不想走的地方，就會皺起臉露出不贊同的眼神。

如果遇到不喜歡的路線，狗狗就會變成臭臉。（x@yokozuna_lab）

許多人看到紛紛表示：

「瞬間反應。」

「已經是殘影了哈哈！」

「懂得太多了哈哈。」



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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】