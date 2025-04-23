拉布拉多犬聽到出門二字秒變殘影 愛散步還對路線超固執網民笑了
撰文：狗與愛的世界
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網友家養了只名叫「橫綱」的拉布拉多，特別喜歡散步，只要出去玩就超級開心。
這天，網友詢問愛犬要不要出門，結果話還沒說完，牠就瞬間從狗窩裏彈了起來，迫不及待起身想趕快出門，只在照片中留下一個模糊的殘影...►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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平時的橫綱也非常熱愛戶外活動，即使下雨也會穿着雨衣出門趴趴走。
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然而，牠對自己的散步路線卻有獨特的堅持，如果網友走到牠不想走的地方，就會皺起臉露出不贊同的眼神。
許多人看到紛紛表示：
「瞬間反應。」
「已經是殘影了哈哈！」
「懂得太多了哈哈。」
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