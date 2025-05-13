下半身癱瘓狗狗坐輪椅勇闖海灘　與同伴暢玩展現頑強生命力：快樂

狗狗「愛爾蘭」一直住在加州聖地牙哥，雖然它的下半身癱瘓，但在輪椅的幫助下，仍過着幸福的狗生。



這天，主人帶着愛爾蘭（Ireland）和另一隻狗狗「葛利滋」（Grizz）一起去海邊玩。愛爾蘭開心壞了，面對土坡的挑戰，雖然猶豫了一會，但最終還是決定勇敢往下跑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

下半身癱瘓狗狗坐輪椅勇闖海灘（tiktok@irelandonwheels）

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而葛利滋呢，則是在底部搖着尾巴，熱情迎接自己的好兄弟。

後來，兩隻狗狗衝向了海邊，在沙灘上盡情玩耍，甚至還衝進水裏，因為，實際上，艾爾蘭的輪椅是可以水陸兩棲的。

與好朋友在一起，最快樂了。（tiktok@irelandonwheels）

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使用輪椅早就是愛爾蘭生活的一部份，靠着輪椅的幫助，它可以與其他狗狗朋友們追逐打鬧，雖然偶爾玩得太激烈會翻倒，但主人都一定會在旁邊，確保愛犬們的安全。

好溫暖，狗好，人也好！

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】