婚攝意外捕捉感人瞬間　邊牧含淚凝望出嫁主人：神似老父送女兒

一名網友之前擔任朋友的婚攝，日前翻出舊照片整理時意外被婚攝的花絮照感動，只見新娘飼養的愛犬一直都含情脈脈看著飼主，像極了親眼看女兒出嫁的老父親，眼裡滿滿都是感動的淚水，讓拍攝者自己都忍不住被感動到流淚。



微博一名網友「zhengzaixiayu」日前貼出幾張照片，表示自己在2024年10月某天去參加朋友的婚禮擔任婚攝，當時在婚禮進行的現場與後台拍了幾張朋友與她所飼養的隕石邊牧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

邊牧看著女主人，像極親眼看女兒出嫁的老父親（微博）

雖然這些照片只是幕後照、不是正式的婚禮婚攝照，但他翻出這些舊照片細細品味的時候，覺得狗狗對於自己飼主要出嫁這件事情表現的比父母還要更充滿祝福，只見隕石邊牧含情脈脈看著穿上婚紗的主人，眼裡開心到泛出淚光，

「真的讓人感到很感動」。

這組照片在網路上吸引超過萬人觀看，網友留言表示

「我覺得狗狗的眼神好像是看著女兒出嫁的老父親的感覺」、

「原PO好會拍照，把神韻拍的好美」、

「狗狗有著好美好溫柔的眼神」、

「隕石邊牧好美」、

「看得出來狗狗很愛牠的主人，看著穿婚紗的飼主滿滿都是愛」、

「好幸福！看到小狗，真的會心化掉」。



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