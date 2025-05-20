英短快樂闖空門成癮 這天1個改變令牠智商瞬間歸0：不會走路了
撰文：聯合新聞網
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一名飼主為了避免蚊蟲進入家裡叮咬毛小孩，因此在大門口裝上紗門，平常家中英短最喜歡「跳出紗門」到院子玩耍，日前因為修繕工程把紗門拆掉，結果英短瞬間愣在原地連走路都不會了，飼主當場傻眼直呼「這門真的有那麼重要嗎」。
綜合陸媒報導，大陸安徽一名飼主家中住一樓，為了防止蚊蟲進入因此大門口設有紗門，每天家中飼養的英短最喜歡「破門而出」到院子裡面玩耍。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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日前飼主發現紗門破了一個洞，因此請來裝紗門的工人進行拆除、重新安裝新的一個，但中間有過渡期因此有一陣子家門口沒有紗門，英短見狀整隻貓咪愣在原地，瞬間連走路都不會了，飼主當場看傻，直呼
「難不成沒有紗門就不知道要怎麼進出了嗎？哈哈」。
影片在網路上吸引超過萬人觀看，網友留言表示
「奪門而出，門被奪了」、
「趕緊再裝回去，看貓貓平常跳門跳得多快樂啊」、
「這紗門對英短來說根本是『闖空門』工具哈哈哈」、
「貓貓肯定懵了，這門說沒就沒，到底是怎麼回事」、
「根本是玩具啊，快給喵裝上」。
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