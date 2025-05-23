橘貓將小鼠當成枕頭 慵懶畫面瘋傳網民笑到腹肌痛：枕下有糧不慌
撰文：聯合新聞網
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一張貓咪與小老鼠緊貼著入睡的照片近日在網路上瘋傳，畫面中一隻橘貓側躺在紙板上，眼神半瞇、一臉慵懶，而牠的臉頰下方，竟然藏著一隻灰白色的小老鼠。這種違反自然界「貓抓老鼠」本能的場景，讓網友全都看得目瞪口呆。
網友「宋隻小喵」分享一段有趣的影片，鏡頭拍下有隻橘貓看起來相當放鬆即將進入睡眠模式，不過仔細一看卻發現貓咪竟然還自備柔軟的枕頭，而且還是一隻活生生的老鼠，超奇妙的組合讓原PO看了笑說「枕下有糧，心裡不慌！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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實際上這種畫面相當少見，因為貓天生是獵食者，老鼠通常會被視為獵物。不過如果牠們從小一起長大，或是在非常和平的環境下飼養，也有可能建立出這種跨物種的友誼。不過即便貓咪表現出友好，也可能因為一時的本能反應對小動物造成傷害。
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有趣的畫面吸引許多網友回覆，紛紛笑說
「雖然貓睡著了，但是鼠睡不著」
「躺在鼠餅上睡覺」
「小老鼠:你給我個痛快吧」
「糧挺慌的」
「笑出腹肌算工傷嗎？」
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