金毛化身成最萌學徒 與陌生維修師傅面對面緊貼學習：我也要幫忙
撰文：聯合新聞網
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丹麥哥本哈根一隻金毛尋回犬阿爾伯特（Albert）平常個性相當親人，看到陌生人都會主動上前交朋友，時常鬧出不少笑話。日前一名水管工人到家裡維修，自來熟的阿金卻不斷靠上前狂嚕，就好像在說「我也要幫忙！」有趣的畫面讓飼主笑翻。
飼主法伊·莫滕森日前在Tiktok（@hubertthegoldenretriever）分享有趣的一幕。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
這麼主動熱情的狗狗，有誰不喜歡呢？
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某天家裡的廚具需要專業的水管工人前來維修，當師傅探頭往水槽裡想確認狀況時，阿爾伯特竟然又忍不住衝上前想跟師父一同玩耍。或許是不知道師傅鑽進水槽底下想幹嘛，阿金也把頭鑽進去想一探究竟，不斷搖著尾巴畫面超級爆笑。
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從影片可以看到，儘管工作過程相當「艱辛」，師傅依然非常認真在檢修，並沒有因此推開狗狗。但只能一手拿著手電筒，另一手則是放在阿爾伯特身上狂嚕。讓飼主笑說就算不需要金毛尋回犬幫忙，但無論如何阿爾伯特還是幫了大忙。
有趣的畫面吸引數十萬名網友觀看，
「今年以來最棒的工作」
「牠在提供情緒價值啦」
「誰不需要金毛尋回犬（黃金獵犬）的幫助呢」
「阿金不知道水電工是按小時計費的」
「結果花了平常2倍的時間」「超可愛的毛茸茸學徒！」
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