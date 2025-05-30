男友嫌棄貓咪掉毛　女子果斷發文送養　真相反轉爆笑：另類曬貓

在家裏養貓，如果家庭成員對貓的態度不一致，就很容易產生這樣那樣的矛盾。



而當矛盾不可調和時，就很容易發生棄養貓貓的事情。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

曾經看到一個妹子發帖傾訴男朋友嫌棄貓掉毛，貓咪本來是兩個人一起決定養的，但大部分照顧貓咪的事情都是妹子在做，偶爾讓男友幫貓鏟一下屎，男友就會飈出一句「當初是你要養的」。雖然最後男友也去給貓鏟屎，但當時的態度和說出的話很扎人心。

男友不喜歡，就要把愛貓送養？（擼貓教授提供）

後來，兩人定了婚期準備結婚了，就計劃搬進新房。本來高高興興的事兒，結果男友又嫌棄貓掉毛，又說貓砂盆佔地方，搞得妹子都不想搬新家了。妹子說不會放棄貓，但是跟男友談了很多年，還有感情，所以也不想分開，但心裏就是不舒服，很糾結。

送家貓咪不掉毛？（擼貓教授提供）

看得讓人難受，遇到這樣的事兒確實很心煩。

當看到另一位妹子也發帖說「男友嫌棄貓掉毛太多，要無償出」時，直接瞬間愣住了。

啊！就這麼隨便送走貓，心裏都不糾結的嗎？

無償出！實在太不負責任了。（小紅書@:( ゛）

怎麼會捨得送走自己養了多年的貓貓啊！？

趕緊進去一看，仔細閲讀詳細內容後發現，哈哈哈，原來不是無償出貓，而是

「無償出男朋友」。

不僅無償出，還可以倒貼一個不鏽鋼盆。

原來是要無償出男朋友嗎？（小紅書@:( ゛）

簡直不按套路出牌啊，這個轉彎轉得也太大了，讓人猝不及防。

網友：

「我還以為是貓呢。」

「家裏原住民不好相處，不要！」

「實在不行放歸吧，不鏽鋼盆給他一起打包。」



哈哈，其實從妹子曬的圖片來看，全都是他們家可愛的貓貓。所以，無償出貓是假，無償出男朋友也是假，真實的目的是曬貓吧！

看妹子曬出的貓貓，是一隻布偶貓。

可愛的布偶貓（小紅書@:( ゛）

坐着舔毛，舔得如痴如醉。

明顯是另類曬貓個案！（小紅書@:( ゛）

雖然貓貓是公認的可愛，但想要挑出貓貓的問題其實也是很容易的。

延伸閲讀：流浪貓爬窗撒嬌喵叫求包養 直球攻勢打動貓奴：幸福要靠自己爭取（點擊連結看全文）

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另一宗無償出事件！

貓咪@愛吃雞肉的橘是一隻很可愛的大橘，趴在牀上就像一塊金燦燦的大面包。最近，大橘被鏟屎官的男朋友嫌棄了，不是嫌棄掉毛，而是嫌棄吃得多，所以鏟屎官也要無償出。

吃得多也是罪？（@愛吃雞肉的橘）

不是，能吃、吃得多也有錯？人類不是說能吃是福嘛！

等詳細看了無償出的內容後，網友忍不住笑出聲，原來又是無償出人類男性。

這個人類男性如果從瞳孔和毛色來說都不是特別稀有，不過優點是四肢健全，會自主呼吸，能夠獨立上廁所，下雨還會知道自己跑回家。

又要送養了（小紅書@愛吃雞肉的橘）

哈哈哈，又玩抽象，是吧？

大橘：真是服了你們人類，不要因為看到我是大橘就以為我吃得多，我吃得再多也是小貓胃。

喵：我吃得多我驕傲~（小紅書@愛吃雞肉的橘）

懂了，這就是傳說中的花式曬貓吧？

曬貓，愛看，請多曬，記得在留言區多多曬出你們家可愛的小貓。

延伸閲讀：肥貓拒絕愛的抱抱 痛苦掙扎秒摔地 爺爺心疼哀號：我的乖孫啊（點擊連結看全文）

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【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】