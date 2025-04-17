3歲英短喝水時突然倒地不起　貓主CPR救回更揭貓咪患這沒徵兆疾病

一隻3歲英國短毛貓在家中像平常一樣去喝水，結果走路走到一半下秒突然癱倒在地上一動也不動死亡，剛好倒在水碗邊發出很大聲響，全家衝過去看發現愛貓竟然倒地死亡非常難過，因為貓咪倒下完全沒有任何徵兆，好在飼主母親及時給貓咪做CPR才從鬼門關走回來。



綜合陸媒報導，大陸江蘇一名飼主家中養了一隻3歲的英國短毛貓，日前家中寵物監視器拍到驚人一幕，只見英短像往常一樣走路去喝水，結果沒想到下一秒竟毫無徵兆突然倒地，剛好倒在水碗邊發出了非常巨大的聲響，剛好飼主一家當時都在家中，聽到巨響衝過去看，卻發現愛貓已經倒地身亡一動也不動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪去喝水時突然就這樣倒下，真的令人很恐慌。（微博）

貓咪去喝水時突然就這樣倒下，真的令人很恐慌：

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飼主女兒見狀忍不住驚恐尖叫出聲，此時飼主的父親要他別害怕，飼主母親也立刻衝出來查看貓咪狀況，飼主母親想起自己過去曾經看過獸醫的影片，表示毛小孩如果突然倒地有機會用心肺復甦術救活，於是立刻給貓咪實行CPR，並將貓咪帶往寵物醫院急診搶救。

好在經過飼主母親的心肺復甦術，貓咪到院後勉強保住一命，但被檢查出有心臟病問題，需要好好觀察養護。

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影片在網路上吸引超過50萬人觀看，不少網友面對貓咪突然倒地的狀況相當心有戚戚焉，留言表示

「好像蠻多品種貓都有這個問題，之前也看過貓咪上一秒好好的下秒卻倒地死亡的狀況」、

「多虧飼主媽媽很鎮定趕快先給貓咪實施心肺復甦術，不然貓咪可能真的沒辦法搶救回來」、

「好淡定的媽媽，必須給個讚」、

「很多貓咪死亡都是沒有預兆的，尤其特別容易發生在年輕品種貓身上」。



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