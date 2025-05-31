黑貓手術後露出粉紅啤酒肚　還強制吃減肥餐　網民：油膩大叔確認

網友@szu.y.c 家的黑貓「Lucky」因為尿道結石的緣故，去醫院做了手術。



術前，醫生剃掉了小貓腰部以下的毛髮。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

黑貓「Lucky」（threads@szu.y.c）

大家也知道，黑貓雖然毛髮是黑色的，但皮膚不是，反而是對比超明顯的肉粉色。

所以，Lucky看上去就像是被脱了褲子的怪大叔，十分好笑。

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不過，醜點就醜點吧，都是為了恢復健康。

現在的Lucky已經完全康復了，不過又開始經歷另一種磨難——減肥哈哈。

也不知道是不是因為啤酒肚讓鏟屎官破防了，現在小貓每天吃減脂餐，非常健康，已經瘦了快1斤了。

可喜可賀~

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