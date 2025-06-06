帶芝娃娃參加派對　擔心被踩傷走失　小主用1聰明方法讓牠成焦點

眾所周知，芝娃娃的體型很小，在人多的地方極有可能會不小心踩到牠。



這不，網友@Layla Tucker 就養了一隻芝娃娃，名叫「Ray」，是一隻特別有脾氣的狗狗，生起氣來特別的兇猛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

兩隻芝娃娃走到哪裏，都會成為焦點所在！大大的綠汽球呀！（tiktok@laylatuckermusic）

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不久前，網友在別墅慶祝生日，於是便帶上了Ray一起。

但由於這間別墅是臨時租的，網友並不太清楚別墅的格局，再加上這棟房子有不少的縫隙和大鐵門，便十分擔心小傢伙很可能趁着大家不注意的時候跑出去，於是，就想了一個辦法。

在不影響狗子行動的情況下，網友將綠色的氣球綁在了牠的身上。這樣一來，無論牠走到哪裏都是人群的焦點。

該說不說，這也太聰明瞭吧哈哈哈！

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