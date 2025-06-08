外向金毛遇上玻璃清潔工人　秒叼出最愛鴨子娃娃當禮物：送給你

親人又可愛的狗狗，真的是很討人喜歡啊！



國外一網友養了一隻金毛，名叫「tofu」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

汪：誰來陪我玩？（instagram@tofu_the_golden_boy）

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這天，網友所居住的大樓外正巧有位工人在清理高樓的玻璃。

結果沒想到的是，tofu看見後，立馬就叼着自己最愛的鴨子娃娃上前，並一直對工人示意，表示這是要送給他的禮物。

工人也是感動壞了，即便是在工作也笑開懷啦哈哈哈！

汪：你是來陪我玩的嗎？（instagram@tofu_the_golden_boy）

網友表示，tofu喜歡把送玩具當作想認識人的象徵，就連她只是出門去倒垃圾回家後都會受到tofu的熱烈歡迎，並且叼上玩具來送給自己。

沒人陪玩的金毛，看來很寂寞。（instagram@tofu_the_golden_boy）

這畫面也太可愛了吧！

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