外向金毛遇上玻璃清潔工人 秒叼出最愛鴨子娃娃當禮物：送給你
撰文：狗與愛的世界
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親人又可愛的狗狗，真的是很討人喜歡啊！
國外一網友養了一隻金毛，名叫「tofu」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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這天，網友所居住的大樓外正巧有位工人在清理高樓的玻璃。
結果沒想到的是，tofu看見後，立馬就叼着自己最愛的鴨子娃娃上前，並一直對工人示意，表示這是要送給他的禮物。
工人也是感動壞了，即便是在工作也笑開懷啦哈哈哈！
網友表示，tofu喜歡把送玩具當作想認識人的象徵，就連她只是出門去倒垃圾回家後都會受到tofu的熱烈歡迎，並且叼上玩具來送給自己。
這畫面也太可愛了吧！
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