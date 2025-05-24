金毛散步時偶遇媽媽？認出瞬間狂搖尾興奮到跳起超療癒：是媽媽

國外一網友養了只名叫「查理」（Charlie）的大金毛，馬上快要兩歲了。



這天，朋友正帶查理出門散步，突然網友一時興起，準備偷偷在愛犬散步時故意路過，看看牠的反應。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

汪：沒想到散步時，竟然也能遇上媽媽。（tiktok@laurenandcody）

可以看到，當查理走過主人的身邊時，幾乎是瞬間就發現了她的味道，立刻轉身往主人的方向衝了過去。

+ 10

牠高興壞了，不停搖着尾巴狂扭屁股，甚至，還跳起來了好幾次來討要摸摸。

延伸閱讀：金毛趁主人不留意10秒吃光整盤餃子 狗主道歉更買下這東西引熱議（點擊連結看全文）

+ 15

攔也攔不住（tiktok@laurenandcody）

許多人看到後紛紛評論：

「牠在說：等等，那是我媽咪！」

「牠甚至沒有遲疑。」

「狗狗是世界上最美好的生物。」



延伸閱讀：金毛暴風式成長而不自知 壓主人身上撒嬌成最甜蜜負擔：爸爸抱抱（點擊連結看全文）

+ 6

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】