金毛散步時偶遇媽媽？認出瞬間狂搖尾興奮到跳起超療癒：是媽媽

撰文：狗與愛的世界
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國外一網友養了只名叫「查理」（Charlie）的大金毛，馬上快要兩歲了。

這天，朋友正帶查理出門散步，突然網友一時興起，準備偷偷在愛犬散步時故意路過，看看牠的反應。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

汪：沒想到散步時，竟然也能遇上媽媽。（tiktok@laurenandcody）

可以看到，當查理走過主人的身邊時，幾乎是瞬間就發現了她的味道，立刻轉身往主人的方向衝了過去。

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牠高興壞了，不停搖着尾巴狂扭屁股，甚至，還跳起來了好幾次來討要摸摸。

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攔也攔不住（tiktok@laurenandcody）

許多人看到後紛紛評論：

「牠在說：等等，那是我媽咪！」
「牠甚至沒有遲疑。」
「狗狗是世界上最美好的生物。」

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