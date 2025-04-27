可愛虎斑貓成長大對比　貓窩尺寸變化超吸睛　網民：是成長的見證

小貓長大的對比照真的百看不厭！



網友@hmm139 家的貓「小載」 是個很萌的虎斑貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小貓咪的成長變化，真的令人感到驚喜連連。（x@hmm139）

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牠兩個月大的時候，鏟屎官給買了一張甜甜圈貓窩，當時小載窩在裏面剛剛好，特別可愛。

小貓長得真的很快，眨眼間，小載就11個月了。

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這天，牠久違地跑到甜甜圈貓窩休息，當初剛剛好的小窩，現在成小載的圍脖了。

小貓咪的成長變化，真的令人感到驚喜連連。（x@hmm139）

啊，小貓真的長得好快啊，原來的崽崽變得好有男人味哈哈，不一樣的可愛。

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