怕水西摩戰勝恐懼 泳池玩耍從緊張到沉迷 萌表情征服網民：愛了
撰文：狗與愛的世界
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網友@samoedsoran 時常會分享自家西摩犬「Soran」的可愛模樣。
這天，為了讓小傢伙克服怕水的恐懼，便帶牠到了新開的大泳池玩耍！
白白胖胖的Soran一開始並不敢下去嘗試，一直窩在爸爸的懷裏，表情十分痛苦。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
白白胖胖的Soran，去到哪裏都是臉帶笑容！
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而等到看到很多狗朋友都在玩水時，牠才發覺水好像也沒有想像中那麼可怕，於是，便主動跳了下去。
結果沒想到的是，不下水還好，一下水後的Soran就發現自己十分上癮，立馬愛上了這個運動。
該說不說，這小表情也太可愛了吧！
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