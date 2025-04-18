流浪醜貓到家後即報恩　助主人抓到竊賊　警方破案關鍵全靠牠英勇

一名男子看住家附近一隻流浪貓很醜很可憐，便將其收養帶回家，但他完全沒想到這樣好心收留浪貓的舉動，竟給自己幾天後家裡遭闖空門提供了破案的關鍵，不少網友直呼「喵喵隊立大功」。



綜合陸媒報導，大陸廣東佛山一名男子日前在住家附近收養了一隻長相醜陋的流浪貓，並給牠取名為妙妙，妙妙原先是男子家附近經常出沒的浪貓，因為長相有點醜所以一直沒被領養，男子不忍心牠在外面流浪吃垃圾，就將牠帶回家收編為家貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一名男子看住家附近一隻流浪貓很醜很可憐，便將其收養帶回家，但他完全沒想到這樣好心收留浪貓的舉動，竟給自己幾天後家裡遭闖空門提供了破案的關鍵，不少網友直呼「喵喵隊立大功」。（微博）

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男子收編妙妙幾天後，家裡竟遭盜竊賊闖空門，但因為男子家中沒有裝監視器，所以無法將竊賊逮捕歸案。

但細心的警察發現妙妙在小偷入侵室內時，曾經英勇與其打鬥，身上有留下一些受傷的痕跡，便決定從妙妙的貓爪上看能不能提取到犯罪嫌疑人的DNA，果不其然還真的找到了，警方透過從妙妙身上提取的DNA，數日後順利緝拿竊賊歸案，竊賊也歸還了男子的家中被偷走的現金跟家當，警察還大讚男子真是收編對了貓咪。

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該則新聞在網路上瘋傳，網友留言表示

「人家都說汪汪隊立大功，這下輪到貓咪的回合了」、

「這算不算是一種貓的報恩」、

「這隻貓貓好棒的，遇到竊賊闖空門願意迎戰壞人」、

「就說貓咪也是懂得報恩的，所以不要再說貓咪冷血無情」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】