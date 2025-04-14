家中主子被掃地機器人誤判為排泄物滿屋跑　網民氣壞：給貓咪道歉

撰文：擼貓教授
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一位鏟屎官吐槽，說家裏的掃地機器人太沒有禮貌了。

原因是家裏養了一隻黑貓，看！很可愛吧，是鏟屎官的寶貝小貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

明顯是一隻黑貓（小紅書@九條是隻喵）

結果家裏的掃地機器人就很不懂事，遇到黑貓時直接把黑貓識別成了障礙物。

好好睜開你的眼睛看看，世界上有這麼可愛的障礙物嗎？

識別結果，牠是障礙物！（小紅書@九條是隻喵）

不知道是不是用了同款掃地機，另一位鏟屎官家裏的狸花也同樣被識別成了障礙物。

鏟屎官：雖然掃地機蠢，但我的貓超級可愛，是世界上最可愛的障礙物！

世界上最可愛的障礙物！（小紅書@退休倒計時好多年）

眾所周知，掃地機器人除了能把貓正確地識別成寵物，還可以識別成排泄物及其他物體。

鏟屎官們紛紛曬出掃機機器人識別貓貓的錯誤證據，態勢逐漸失控，識別成什麼東西都有。

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AI識別家中毛孩，結果是障礙物、排泄物，甚至是一條觀賞魚？

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@喜歡冰美式OuO：貓：排泄物？你對我的尾巴有意見嗎？
@吳名氏：我家黑貓被識別成了寵物便便。
@兔兔：障礙物？人家只是在好好吃飯而已！

而不是寵物的物體，也可能被識別成寵物。

@兔子小發雷霆：我的拖鞋被識別成寵物啦！

除了掃地機器人會識別錯誤，手機的相冊和拍照也可能出現把貓貓識別出錯。

@沒有名字：我之前的手機識別的，熊貓？
@得掐掐The Infinity ：《迷你狗》《威爾士種矮腳狗》
@一般路過貓貓bot：小汽車？原來說的貓託車是真的。（不是）
@HUPO：多肉植物？我遲早要被小米相冊笑死。
@粢飯糕大人忠誠的僕人：狗？貓好，相冊壞。
@廚聖瓦茲強：觀賞魚？竟然有毛茸茸的魚。
@十里春宵：三花狗？

而真正的狗會被識別成什麼呢？

@羊毛卷湯圓：家裏的狗被識別成了貓，哈哈哈！
@脆桃好吃：人像？識別成了人。

百度AI識圖識別錯誤，怪貓還是怪百度？

@柚木千繪：黑豹？笑發財了啊啊啊啊啊！

最後發現，連人也會被識別錯誤，你說離譜不離譜。

@博洋9號：我抬箱子被電梯當成電瓶車了，原地扭來扭去，企圖變身成為人類。
@記憶回籠覺：這讓我想到我之前坐電梯穿着一個白色的羽絨服，結果攝像頭說我是電瓶車，不讓我進去。

哈哈哈，所以這就是AI不能完全取代人類的原因吧。太沒禮貌了，必須給貓貓道歉！

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【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】

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