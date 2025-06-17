女子遺囑留10萬給愛犬　親兒子給出這反應　律師解讀寵物保障方案

近日，廣州52歲的陳女士立下遺囑，將10多萬元存款留給4只愛犬，引發熱議。許多「鏟屎官」感同身受：「毛孩子」能繼承遺產嗎？



如果我不在了，誰來保障牠們的生活？ 今天，我們結合法律專家解讀，聊聊如何用合法方式守護寵物的未來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

和毛孩的感情，別人或許沒法理解（波奇網提供）

家住廣州的陳女士離異後與兒子相依為命20年，近日，她在中華遺囑庫訂立遺囑，其中關於遺產的分配是這樣的：

1. 主要財產由兒子繼承

2. 10多萬元專項用於四隻愛犬的生活費，並指定兒子作為「遺產管理人」負責執行



女子立遺囑，想把十多萬留給毛孩。（波奇網提供）

對此，陳女士的兒子馮先生表示支持：

「這些小狗都是從外面撿回來的，早已被我們視作家人，我完全理解媽媽的決定。」

在這條新聞下面，網友也展開了熱烈的討論：

寵物就像家人（波奇網提供）

雖然感情上毛孩已是家人，但法律上並不是這樣解釋。（波奇網提供）

網民議論不斷（波奇網提供）

針對網友最關心的問題

「寵物真能繼承遺產？」、

「錢被挪用怎麼辦？」



一些相關的法律專家也給出了不同角度的解讀：

寵物不能繼承，但可以「專款專用」

寵物不能繼承，但可以「專款專用」（波奇網提供）

根據中國的《民法典》，寵物屬於「物」，不能直接作為繼承人，但主人可通過以下方式保障牠們的生活：

✅ 遺產管理人制度：指定信任的人（如親友、機構）管理資金，用於寵物日常開支。

✅ 專項基金+監督機制：設立獨立賬戶，約定資金用途（如醫療、食品），並引入第三方（如動保組織、律師）監督資金流向。

✅ 剩餘資金處理：可約定寵物離世後，剩餘款項捐贈給動物保護機構。



律師提醒：若管理人挪用資金，繼承人可起訴追責，甚至要求更換管理人。

為何越來越多人給寵物立遺囑？

中華遺囑庫數據顯示，涉及寵物照料的遺囑比例顯著上升，背後是無數「鏟屎官」的情感寄託，例如：

95後男生因父母反對養貓，立遺囑委託朋友照顧貓咪。

獨居劉阿姨因子女冷漠，將房產捐給寵物醫院，要求照顧愛寵後代。

北漂董小姐留50萬給摯友，委託照顧陪伴8年的流浪貓。



專家表示：寵物雖無繼承權，但通過法律規劃，能確保牠們一生無憂，這也是很多鏟屎官的心願。

不少人早已把毛孩視為家人（波奇網提供）

陳女士的故事，讓我們看到鏟屎官與寵物之間深深的情感羈絆，這種情感甚至是超越血緣的，相信養寵物的人都能夠理解。而不能理解的，也希望可以尊重，畢竟這是當事人自己的財產，當然100%有權利按自己的心意進行分配。

延伸閱讀：下半身癱瘓狗狗坐輪椅勇闖海灘 與同伴暢玩展現頑強生命力：快樂（點擊連結看全文）

+ 13

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】