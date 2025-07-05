主人離世後眾貓四散　唯獨牠因1理由　死守故居8個月不願走

國外有一位叫做「詹姆斯」（James）的小哥，一直在社區裏幫助流浪貓，他收養了一隻叫做「庫爾特」（Kurt）的小貓。



庫爾特吃了很多苦，但性格很好，詹姆斯非常非常喜歡牠，哪怕後面救助了很多貓咪，庫爾特依然是他最愛的小貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

但詹姆斯因病去世了，他家裏的所有小貓都失去了主人。

他走後，房產經紀人帶一對夫妻來看房子，小貓們趁他開門的時候幾乎全都跑走，只剩下庫爾特不肯離開。

庫爾特一直留在老宅中，沒有離開過。（courtniescats@Tiktok）

看房的夫妻很善良，他們表示會讓庫爾特留在這裏，繼續照顧牠直到牠被領養。

與新主人第一次見面時的庫爾特（courtniescats@Tiktok）

房子裏來了新人，讓庫爾特意識到主人再也不會回來了，牠每天都在哀嚎，精神萎靡，屋主也十分心疼卻沒有任何辦法。

直到8個月後，一對夫妻在網上聽說了庫爾特的故事，決定收養牠。

冥冥之中也是緣分吧，這對夫妻之前就有關注過詹姆斯，知道他一直在做好事，還為他的離開而惋惜，卻沒想到恰好就收養到了詹姆斯最喜歡的小貓。

他們想要將詹姆斯的愛延續下去，替他來愛庫爾特。

現在的庫爾特過得好嗎？點擊圖片放大看👇👇👇

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這對領養的庫爾特的夫妻說：

謝謝你詹姆斯，別擔心，庫爾特現在是我們最愛的小貓了~

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