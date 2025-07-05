主人離世後眾貓四散 唯獨牠因1理由 死守故居8個月不願走
撰文：貓與愛的世界
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國外有一位叫做「詹姆斯」（James）的小哥，一直在社區裏幫助流浪貓，他收養了一隻叫做「庫爾特」（Kurt）的小貓。
庫爾特吃了很多苦，但性格很好，詹姆斯非常非常喜歡牠，哪怕後面救助了很多貓咪，庫爾特依然是他最愛的小貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
但詹姆斯因病去世了，他家裏的所有小貓都失去了主人。
他走後，房產經紀人帶一對夫妻來看房子，小貓們趁他開門的時候幾乎全都跑走，只剩下庫爾特不肯離開。
看房的夫妻很善良，他們表示會讓庫爾特留在這裏，繼續照顧牠直到牠被領養。
房子裏來了新人，讓庫爾特意識到主人再也不會回來了，牠每天都在哀嚎，精神萎靡，屋主也十分心疼卻沒有任何辦法。
直到8個月後，一對夫妻在網上聽說了庫爾特的故事，決定收養牠。
冥冥之中也是緣分吧，這對夫妻之前就有關注過詹姆斯，知道他一直在做好事，還為他的離開而惋惜，卻沒想到恰好就收養到了詹姆斯最喜歡的小貓。
他們想要將詹姆斯的愛延續下去，替他來愛庫爾特。
現在的庫爾特過得好嗎？點擊圖片放大看👇👇👇
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這對領養的庫爾特的夫妻說：
謝謝你詹姆斯，別擔心，庫爾特現在是我們最愛的小貓了~
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