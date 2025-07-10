帶狗散步偶遇5隻奶貓　還未回神　貓媽媽竟拖「大肚閨密」來求救

前不久，美國喬治亞州的一名網友帶着自家狗去森林裏散步，正溜達時突然狗子大叫了起來。她正納悶呢，就聽到了貓叫聲，周圍搜索了一番，在一個破舊的紙箱裏發現了5隻小奶貓。她還驚訝呢，貓媽帶着另一隻懷孕的母貓出現了……



好傢伙，感覺這碰瓷團伙有點龐大啊！要不是網友後台硬，存款都得賠光光！

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原來，網友的哥哥是一家貓救助協會的工作人員，她立刻聯繫了哥哥，倆人一起將這群小貓搬上了車送往收容所。

懷孕的小貓許是覺得安全，在車上就生了兩隻崽，到達收容所，又生了2隻，一家五口，又是個大家庭。

在車上剛生產完的貓媽媽閨蜜（Floyd Felines）

目前，兩位貓媽在收容所安心坐月子，小奶貓們都非常健康的成長着。

網友說：

等到時間了，會給貓媽們安排絕育，到時候也會給小貓找領養。

怎說呢，放個狗，救了11隻貓，這是什麼概念？！功德+11

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