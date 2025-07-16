流浪狗媽媽一胎誕14寶寶　瘦弱身軀仍堅持養育　義工助尋幸福新家

收容所義工發現一隻懷孕的母狗與牠的寶寶們，令人驚訝的是這隻瘦弱的狗媽媽竟然一胎產下14隻狗寶寶，數量之多連狗媽媽自己都很困擾，但牠依然不畏艱難想自己一手養大十幾隻孩子，好在在義工陪伴下狗狗也漸漸學會信任人類，懂得跟人類一起養育寶寶。



根據The Dodo報導，美國維珍尼亞州生命希望救援協會（Hope for Life Rescue）救下了一隻懷孕的母流浪狗名叫小愛（Lovebug），小愛是一隻剛當上新手媽媽的流浪狗，牠發現有人類靠近非常驚嚇，牠害怕到不肯讓任何人靠近剛出生幾天的小狗，一心只想靠自己把這些孩子撫養長大。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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協會員工丹妮爾（Danielle）表示，當他們發現小愛與牠的寶寶們也嚇一跳，因為小愛身形十分瘦弱，但牠一胎卻產下了14隻狗寶寶，這實在是令人難以想像的狀況，他們可以從小愛緊張的神情發現到牠也很意外竟然自己會生下這麼多孩子，但牠仍然堅持想自己養大這十幾隻寶寶。

丹妮爾說，一般狗狗一次生產大概五到六隻，但小愛直接生下超過兩倍的寶寶，數量多到跟足球隊差不多，即使如此牠還是用盡全部的心力照顧每一隻小狗，是救援團隊見過最盡責的狗媽媽。

協會義工蘇西小姐（Miss Suzie）看到小愛這麼努力想養大小狗們，便天天到收容所陪伴牠進行社會化訓練，念故事書給牠聽、讓牠感受到被愛的滋味，甚至天天為牠煮雞肉，這也讓原本不信任人類的小愛越來越喜歡讓人類接近牠的寶寶們。如今隨著時間過去，14隻小狗全部都順利被收養，小愛也被結紮並找到了愛牠的新家。

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