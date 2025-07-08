喵妹妹一心想給二哈姐姐「掏耳朵」 結果姐姐一臉生無可戀：救我
撰文：狗與愛的世界
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近日，網友@b09a2032c 在網上分享了自家5歲哈士奇「小雪」和虎斑貓妹妹「Chibi醬」的生活日常。
只見Chibi醬一股勁地把頭塞進了二哈的耳朵裏，看起來似乎是要幫姐姐挖耳朵。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
雖然貓妹妹是很熱心啦，但二哈姐姐躺在地上卻是一臉生無可戀的樣子，表情十分搞笑。
除了Chibi醬， 網友家中還有另一隻挪威森林三色貓「Mike」，這位新來的妹妹似乎也很喜歡的耳朵呢。
點擊圖片放大看，這對貓狗姐妹有多親密👇👇👇
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狗的耳朵到底有什麼魔力啊哈哈哈！
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