喵妹妹一心想給二哈姐姐「掏耳朵」　結果姐姐一臉生無可戀：救我

近日，網友@b09a2032c 在網上分享了自家5歲哈士奇「小雪」和虎斑貓妹妹「Chibi醬」的生活日常。



只見Chibi醬一股勁地把頭塞進了二哈的耳朵裏，看起來似乎是要幫姐姐挖耳朵。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

雖然貓妹妹是很熱心啦，但二哈姐姐躺在地上卻是一臉生無可戀的樣子，表情十分搞笑。

除了Chibi醬， 網友家中還有另一隻挪威森林三色貓「Mike」，這位新來的妹妹似乎也很喜歡的耳朵呢。

點擊圖片放大看，這對貓狗姐妹有多親密👇👇👇

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狗的耳朵到底有什麼魔力啊哈哈哈！

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