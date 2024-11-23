熱情哈士奇對新來小貓極感興趣　為建立友誼隔著籠也可靠這1招

撰文：擼貓教授
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新來的小貓還隔離在籠子裏，家裏的原住大貓就偷偷過來認識一下。

而家裏的大狗還沒近距離見面，只能隔着門相望。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

哈士奇急不及待，想找小貓玩。（x@michelle230430）
不用怕，牠只是有點熱情。（x@michelle230430）

但哈士奇很想認識新來的小貓，拼命把腦袋從縫隙裏擠，這陣勢熱情得真叫小貓害怕。

遠遠看到被壓扁物體　以為常照顧的流浪貓遭遇不測　真相破涕為笑貓咪在收容所呆等61天未能找到新家　義工1方法成功替牠改變命運

現在哈士奇已和小貓咪能和睦相處了~

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鏟屎官：搞好關係不急於這一天，以後慢慢來哈~

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