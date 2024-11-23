熱情哈士奇對新來小貓極感興趣 為建立友誼隔著籠也可靠這1招
撰文：擼貓教授
出版：更新：
新來的小貓還隔離在籠子裏，家裏的原住大貓就偷偷過來認識一下。
而家裏的大狗還沒近距離見面，只能隔着門相望。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
但哈士奇很想認識新來的小貓，拼命把腦袋從縫隙裏擠，這陣勢熱情得真叫小貓害怕。
現在哈士奇已和小貓咪能和睦相處了~
+28
鏟屎官：搞好關係不急於這一天，以後慢慢來哈~
延伸閱讀：大愛黑狗偷偷收留流浪貓咪 更將糧食分予給牠：養在一起雙倍快樂（點擊連結看全文）
+1
延伸閱讀：肥貓拒絕愛的抱抱 痛苦掙扎秒摔地 爺爺心疼哀號：我的乖孫啊（點擊連結看全文）
+3
6歲小英雄為流浪貓找家 無畏寒風路邊擺攤 結局太暖心很有愛小黑貓意外結識5個橘色天使 一見如故猶如兄弟 義工們有個願望家中貓窩極多 黑白貓最愛的竟是電飯煲 網民一致認為是改錯了名購物中心頂層出現貓咪住客 不敵食物陷阱秒被捕：牠已逃家1年多垃圾屋裏救出潔白耳聾貓 性格決定性命 讓牠提早走進快樂新家庭貓義工旅行時遇上14歲流浪老貓 1個決定讓貓生再次獲得溫暖撿到超可愛活潑萌貓 但牠卻不愛吃罐罐 獸醫細看後大呼：不能養
【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】