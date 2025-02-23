雪橇犬寶寶兄弟下樓梯　一路摔倒滾下去　成功後1行為充滿正能量

一名網友家中養了2隻小幼犬，日前幼犬們外出放風學下樓梯，因為兩隻狗狗腿太短，下樓梯都用摔的連滾帶爬，但兩隻狗狗不放棄，到終點還互相抱抱加油打氣，正向的模樣讓不少網友直呼可愛又感動。



抖音一名網友「Aug小阿拉」家裡養了一窩雪橇犬寶寶，日前其中兩隻雪橇犬幼犬出門放風。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

因兩隻狗狗腿實在太短，下樓梯都是連滾帶爬。（抖音）

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兩隻狗狗正在學習下樓梯的方式，但因為腿太短的關係，兩隻小狗面對比自己高的樓梯台階時只能一路摔下去，在兩隻小狗狗的努力之下終於抵達終點。

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兩隻小狗雖然一路都是用摔的下樓梯，但牠們很明顯沒有想放棄的意思，到終點兩隻狗狗還互相抱抱鼓勵，就像是在說「做得很好，我們再學一次」，可愛的模樣融化不少路人。

相擁在一起，像是在互相鼓勵。

影片在網路上吸引超過萬人觀看，網友留言表示

「小短腿太可愛了，雖然感覺好像摔很痛的樣子」、

「好在小狗身上毛夠厚，不然這樣摔下去真是心疼死了」、

「兩隻狗狗就跟球一樣，乾脆取名叫球球如何」、

「還會互相加油打氣，這樣的手足之情好棒」、

「兩隻狗狗都是努力的孩子，表現好正向」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】