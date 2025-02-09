哈士奇為民宿客人拉行李　更為主人帶來意外之財：旅客來看明星犬

中國雲南省麗江市一家民宿，養了一條可愛的哈士奇，這條狗狗會替主人為住客拉行李，可愛模樣吸引千萬點閱，成為民宿活招牌，曾短短3天帶來近幾十萬營業額。



陸媒《封面新聞》報導，這條哈士奇的主人、民宿徐姓老闆表示，「狗狗名叫哈基米，沒有刻意訓練過，牠自己就會，而且很喜歡拉車。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

哈基米為住客拉行李。（微博）

徐老闆說，他一年多以前養了哈基米，「我來麗江開了民宿，就養了狗。哈基米來家裡後，就感覺精力很旺盛。」去年4月他帶著哈基米出去玩，突發奇想讓牠試一下拉車，沒想到一下子就會。

+ 5

徐老闆表示，從麗江古城南門到民宿約200公尺，就是哈基米的「工作路線」，有客人要求哈基米拉車才會帶牠出去，每天大概跑3至6次。徐老闆透露，八成以上的客人：

「都是衝著哈基米來的。」

哈基米與貓咪。（微博）

延伸閱讀：開車4000公里回鄉過年 陸男連狗帶窩打包9隻毛孩：1個都不能少（點擊連結看全文）

+ 1

他坦言，哈基米暴紅純屬意外，起初只是好玩，把哈基米拉車的影片發在網路上，沒想到大受歡迎，「每條視頻都有1百萬、1千萬不等的播放量。」徐老闆說，哈基米已成「小財神」，最多的時候為店裡3天帶來20萬（人民幣）的營業額，讓他非常感謝這條可愛狗狗。

哈基米為狗主生意大增。（微博）

延伸閱讀：偶遇流浪狗並決定收養 沒想到牠靠1舉動報恩 讓全家人逃過火災（點擊連結看全文）

+ 1

延伸閱讀：

影/-6°C困山頂3小時...玉龍雪山纜車因風雪停運 上千遊客受困

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】