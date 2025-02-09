哈士奇為民宿客人拉行李 更為主人帶來意外之財：旅客來看明星犬
撰文：中天新聞網
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中國雲南省麗江市一家民宿，養了一條可愛的哈士奇，這條狗狗會替主人為住客拉行李，可愛模樣吸引千萬點閱，成為民宿活招牌，曾短短3天帶來近幾十萬營業額。
陸媒《封面新聞》報導，這條哈士奇的主人、民宿徐姓老闆表示，「狗狗名叫哈基米，沒有刻意訓練過，牠自己就會，而且很喜歡拉車。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
徐老闆說，他一年多以前養了哈基米，「我來麗江開了民宿，就養了狗。哈基米來家裡後，就感覺精力很旺盛。」去年4月他帶著哈基米出去玩，突發奇想讓牠試一下拉車，沒想到一下子就會。
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徐老闆表示，從麗江古城南門到民宿約200公尺，就是哈基米的「工作路線」，有客人要求哈基米拉車才會帶牠出去，每天大概跑3至6次。徐老闆透露，八成以上的客人：
「都是衝著哈基米來的。」
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他坦言，哈基米暴紅純屬意外，起初只是好玩，把哈基米拉車的影片發在網路上，沒想到大受歡迎，「每條視頻都有1百萬、1千萬不等的播放量。」徐老闆說，哈基米已成「小財神」，最多的時候為店裡3天帶來20萬（人民幣）的營業額，讓他非常感謝這條可愛狗狗。
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