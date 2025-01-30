二哈被逼做保母　用特殊方法哄小主人　結果這招一出全家嘈到拆天

當保母好難。一隻哈士奇被飼主要求安撫剛出生沒多久的小主人，第一次帶娃的哈士奇不懂如何安撫小寶寶，竟然當場崩潰大哭，哭聲比小寶寶還大聲，讓飼主相當無奈。



X（原推特）一名網友「@Allukaaaaa328」家裡養了兩隻哈士奇，女主人之前生下了健康的小寶寶，委託家裡的狗狗們幫忙當保母照顧孩子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

哈士奇當起保母，要照顧人類孩子。（X@Allukaaaaa328）

點擊圖片看二哈如何哄小主人，加插牠的快樂生活照：

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沒想到二哈不會安撫正在嚎啕大哭的小寶寶，衣食手足無措竟然自己破防崩潰，當場哭得比小主人還要更大聲，讓女飼主好無言。

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爆笑影片在網路上吸引超過百萬人觀看，網友留言表示：

「我快笑死，這隻二哈正常發揮」、

「二哈不能當保母」、

「人家寶寶都還沒破防，狗保母先破防」、

「哈士奇的哭聲也太悽慘，不知情的還以為在虐狗」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】