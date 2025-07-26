魔天使和鄰居八哥成為最好閨密 每天等玩伴來 一起跑步超歡樂
撰文：狗與愛的世界
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網友@charlythemaltese13 養了一隻魔天使（馬爾濟斯），名叫「查理」（Charly）。
查理最好的朋友，是住在自己家隔壁的八哥犬「佩姬」（Peggy），牠們會經常一起玩耍。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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查理每天起牀後，就會開始等待佩姬來找自己，牠們會一起在花園裏跑步，一起親密貼貼，一起搗蛋，做什麼事情都很快樂。
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