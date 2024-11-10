固執魔天使戲精上身 穿上胸背就倒地 與主人合演一齣溫馨拉鋸戰
撰文：狗與愛的世界
出版：更新：
國外一網友家養了只魔天使，名叫「Ollie」。
這天，網友温柔地把Ollie從沙發上抱起，準備替牠套上胸背。
可Ollie似乎很討厭突然被打擾，忍不住發出了抱怨的哼哼聲，固執的拒絕散步。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
每當網友拿起胸背要替牠穿上，牠就會戲精附體，以非常誇張的姿勢躺回原位。
最後，網友的説服也是以失敗告終，無論抱起Ollie多少次，牠都會堅持賴在沙發上...
固執魔天使表示：我就是要睡覺！
+7
後來，故事發到網上後，網友也是回應，表示Ollie身體沒有不舒服，牠只是單純不想動而已～哈哈哈！
延伸閱讀：巴士司機帶狗狗一起上班 更有1暖心舉動惹起全車人關注：很有愛（點擊連結看全文）
+10
狗狗為主人守墓2年不願離開 幸得好心人收養讓牠獲新生：忠犬13歲老狗走不動被拋棄 為牠穿上吊帶後再次站起來：愛能改變一切智利發明狗狗絕育新方案 不用打麻醉針動手術 就能有效避孕1年巴士司機帶狗狗一起上班 更有1暖心舉動惹起全車人關注：很有愛帶貴婦狗上班體驗社畜生活 才20分鐘已受不了笑容僵硬：我想回家常陪左右的狗好友離世 貓咪徘徊在牠床前 無聲告別：好想你呀3隻狗狗單腳跳表演 只有牠沒乖乖照做 卻以模特兒走姿技壓全場
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】