固執魔天使戲精上身　穿上胸背就倒地　與主人合演一齣溫馨拉鋸戰

撰文：狗與愛的世界
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國外一網友家養了只魔天使，名叫「Ollie」。

這天，網友温柔地把Ollie從沙發上抱起，準備替牠套上胸背。

可Ollie似乎很討厭突然被打擾，忍不住發出了抱怨的哼哼聲，固執的拒絕散步。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

男主人抱起狗狗要穿胸背，但固執的牠現在不想出門。（tiktok@leannewikinson6）

每當網友拿起胸背要替牠穿上，牠就會戲精附體，以非常誇張的姿勢躺回原位。

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最後，網友的説服也是以失敗告終，無論抱起Ollie多少次，牠都會堅持賴在沙發上...

固執魔天使表示：我就是要睡覺！

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後來，故事發到網上後，網友也是回應，表示Ollie身體沒有不舒服，牠只是單純不想動而已～哈哈哈！

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】

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